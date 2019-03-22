Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУRT на русском 03:41
Президент Украины Пётр Порошенко считает, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии». По его словам, украинская армия способна показать западным коллегам, «как побеждать в гибридной войне».
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И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 19:46
с чего всё началось
Сегодня уже наши партнёры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага, — заявил Порошенко в эфире радио «Армия FM».News.ruвчера в 20:34
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