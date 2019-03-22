Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборахРИА Новости 15:18
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
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Культура
Журналистскую премию «Золотое перо» вручили в Петербурге
Обновлено в 15:48
Кино
«Ленфильм» снимет фильм о ВОВ с участием Шнурова
Обновлено в 14:26
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Общество
Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов
Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
МЧС ошиблось в своем прогнозе о сильном ветре в субботу в Петербурге
Ранее «Мойка78» сообщала, что сильный ветер обрушится 22 марта на Петербург. Тем не менее, в МЧС эту информацию опровергли.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку
В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Утрехтский стрелок признал вину
Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Победительницу конкурса «Мисс Москва» лишили титула
Победительницу конкурса «Мисс Москва – 2018» Алесю Семеренко лишили титула из-за нарушения условий, этот инцидент произошел впервые за всю историю мероприятия.
Обновлено вчера в 07:15
Футбол
Форвард «Бёрнли» и сборной Ирландии Уолтерс завершил карьеру
Нападающий «Бёрнли» и национальной команды Ирландии Джонатан Уолтерс объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста из-за проблем с ахилловым сухожилием.
Обновлено в 12:57
Политика
Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа
Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности.
Обновлено в 20:09
Энергетика
Рост цен на нефть подстегнул биржевой рынок РФ
За 2018 г. общий объем биржевых торгов на товарном рынке увеличился на 25% (более чем на 223 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.) за счет рынка нефтепродуктов.
Обновлено в 17:26
Происшествия
Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео
Обновлено в 11:28
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошёл взрыв
В китайской провинции Цзянсу на химическом заводе произошёл мощный взрыв. Сообщается о 47 жертвах и 640 пострадавших.
Обновлено в 04:15
Политика
На Украине раскритиковали поездку кандидата в президенты в Москву
На Украине прокомментировали поездку кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву на встречу с российским правительством и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Обновлено в 17:22
Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Политика
Россию попросили защитить киргизов в Якутии
Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Авто
Владельцы Ford Explorer подают жалобы на производителя
Компания Ford получила более 3000 официальных жалоб и 50 официальных исков от владельцев модели Explorer из-за проникающего в салон во время работы двигателя углекислого газа.
Обновлено вчера в 13:50
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено в 19:17
Финансы
Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки
Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову
О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
Обновлено в 14:43
Здоровье
В Тульской области 11 человек заболели корью
С начала года в Тульской области корью заболели 11 человек, в том числе семеро детей из одной семьи, которые не были привиты по религиозным соображениям.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил браслет слежения
Как пишет «МК», суд отправил злоумышленников под домашний арест.
Обновлено в 11:28
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено в 10:56