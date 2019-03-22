Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборахРИА Новости 15:18

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

Происшествия Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.

Общество Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.

Общество МЧС ошиблось в своем прогнозе о сильном ветре в субботу в Петербурге Ранее «Мойка78» сообщала, что сильный ветер обрушится 22 марта на Петербург. Тем не менее, в МЧС эту информацию опровергли.

Происшествия Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.

Происшествия Утрехтский стрелок признал вину Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.

Общество Победительницу конкурса «Мисс Москва» лишили титула Победительницу конкурса «Мисс Москва – 2018» Алесю Семеренко лишили титула из-за нарушения условий, этот инцидент произошел впервые за всю историю мероприятия.

Футбол Форвард «Бёрнли» и сборной Ирландии Уолтерс завершил карьеру Нападающий «Бёрнли» и национальной команды Ирландии Джонатан Уолтерс объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста из-за проблем с ахилловым сухожилием.

Политика Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности.

Энергетика Рост цен на нефть подстегнул биржевой рынок РФ За 2018 г. общий объем биржевых торгов на товарном рынке увеличился на 25% (более чем на 223 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.) за счет рынка нефтепродуктов.

Происшествия На химическом заводе в Китае произошёл взрыв В китайской провинции Цзянсу на химическом заводе произошёл мощный взрыв. Сообщается о 47 жертвах и 640 пострадавших.

Политика На Украине раскритиковали поездку кандидата в президенты в Москву На Украине прокомментировали поездку кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву на встречу с российским правительством и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Политика Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21 В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Политика Россию попросили защитить киргизов в Якутии Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.

Авто Владельцы Ford Explorer подают жалобы на производителя Компания Ford получила более 3000 официальных жалоб и 50 официальных исков от владельцев модели Explorer из-за проникающего в салон во время работы двигателя углекислого газа.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Финансы Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Шоу-бизнес Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.

Здоровье В Тульской области 11 человек заболели корью С начала года в Тульской области корью заболели 11 человек, в том числе семеро детей из одной семьи, которые не были привиты по религиозным соображениям.

Общество Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.