Политика

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборахРИА Новости 15:18

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
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Порошенко согласился признать результаты президентских выборов на Украине

URA.Ru17:39

Порошенко выразил уверенность в победе на выборах

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Несмотря на скромный рейтинг, Порошенко надеется на свою победу

Вести.Ru15:50

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на выборах

Газета.Ru16:05

Порошенко уверен в своей победе на выборах, несмотря на низкий рейтинг

ТАСС15:40

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

РИА Новости15:18

Порошенко оценил свои шансы на победу на президентских выборах

РБК17:39
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Культура

Журналистскую премию «Золотое перо» вручили в Петербурге

Обновлено в 15:48
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«Ленфильм» снимет фильм о ВОВ с участием Шнурова

Обновлено в 14:26
Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Общество

Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов

Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.
Обновлено вчера в 09:46
Общество

МЧС ошиблось в своем прогнозе о сильном ветре в субботу в Петербурге

Ранее «Мойка78» сообщала, что сильный ветер обрушится 22 марта на Петербург. Тем не менее, в МЧС эту информацию опровергли.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку

В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Утрехтский стрелок признал вину

Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено вчера в 09:36
Общество

Победительницу конкурса «Мисс Москва» лишили титула

Победительницу конкурса «Мисс Москва – 2018» Алесю Семеренко лишили титула из-за нарушения условий, этот инцидент произошел впервые за всю историю мероприятия.
Обновлено вчера в 07:15
Футбол

Форвард «Бёрнли» и сборной Ирландии Уолтерс завершил карьеру

Нападающий «Бёрнли» и национальной команды Ирландии Джонатан Уолтерс объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста из-за проблем с ахилловым сухожилием.
Обновлено в 12:57
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Политика

Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа

Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности.
Обновлено в 20:09
Энергетика

Рост цен на нефть подстегнул биржевой рынок РФ

За 2018 г. общий объем биржевых торгов на товарном рынке увеличился на 25% (более чем на 223 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.) за счет рынка нефтепродуктов.
Обновлено в 17:26
Происшествия

Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео

Обновлено в 11:28
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошёл взрыв

В китайской провинции Цзянсу на химическом заводе произошёл мощный взрыв. Сообщается о 47 жертвах и 640 пострадавших.
Обновлено в 04:15
Политика

На Украине раскритиковали поездку кандидата в президенты в Москву

На Украине прокомментировали поездку кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву на встречу с российским правительством и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Обновлено в 17:22
Политика

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21

В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Политика

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Авто

Владельцы Ford Explorer подают жалобы на производителя

Компания Ford получила более 3000 официальных жалоб и 50 официальных исков от владельцев модели Explorer из-за проникающего в салон во время работы двигателя углекислого газа.
Обновлено вчера в 13:50
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

Обновлено в 15:25
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено в 19:17
Финансы

Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки

Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову

О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
Обновлено в 14:43
Здоровье

В Тульской области 11 человек заболели корью

С начала года в Тульской области корью заболели 11 человек, в том числе семеро детей из одной семьи, которые не были привиты по религиозным соображениям.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил браслет слежения

Как пишет «МК», суд отправил злоумышленников под домашний арест.
Обновлено в 11:28
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Авто

Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео

Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено в 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
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