Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборахРИА Новости 15:18
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
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Я могу сказать, я абсолютно уверен в собственной победе ... я очень много езжу по стране, я встречаюсь с людьми, я вижу тот уровень поддержки и ответственности, который демонстрирует украинский народ.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости 15:18
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Политика
В МВД предложили штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских
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В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
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Автомобильная компания Jaguar Land Rover выиграла суд против китайской компании Landwind, которую обвиняла в плагиате дизайна автомобиля Range Rover Evoque.
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Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
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Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие
Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.
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Обновлено в 11:08
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В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
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Бывший участник проекта «Дом-2» Андрей Чуев не скрывает, что дочь слушается его из-за наказаний ремнём.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
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В Петербурге подростки со стрельбой ограбили ростовщиков
Добавим, что 19 марта полицейские Петербурга задержали 31-летнего гражданина, подозреваемого в четырех разбойных нападениях на микрофинансовые организации в том же Фрунзенском районе минувшей зимой.
Обновлено в 11:14
Политика
США ввели санкции против Венесуэлы
Вашингтон ввел против Венесуэлы новый пакет санкций.
Обновлено в 16:42
Авто
Новый бренд Jetta официально представил свои модели
Ранее предполагалось, что официальная премьера модельного ряда Jetta состоится в апреле на автосалоне в Шанхае, однако затягивать с презентацией компания FAW-Volkswagen, которому сейчас формально принадлежит бренд Jetta, не стало.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Леди Гага начала встречаться с Джереми Реннером
Напомним, что артистка до вручения премии «Оскар» разошлась со своим агентом Кристианом Карино.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Недвижимость
Продажи жилья на вторичном рынке США в феврале подскочили на 11,8%
Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в феврале выросло на 11,8% по сравнению с показателем января - до 5,51 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).
Обновлено в 10:04
Авто
GM вложит $300 млн в расширение завода и создаст новые рабочие места
Компания отмечает, что этот план является частью масштабного проекта инвестиций в объеме $1,8 млрд в расширение производства в США и создание в общей сложности 700 новых рабочих мест.
Обновлено в 19:14
Политика
Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку
Обновлено в 11:58
Политика
В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 20:24
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Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля
В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
Обновлено в 14:54
Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Политика
Меркель и Трамп провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.
Обновлено в 21:36
Баскетбол
«Орландо» в овертайме одолел «Мемфис», «Денвер» обыграл «Нью-Йорк»
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018 / 19 Самым результативным игроком встречи стал защитник "Мэджик" Терренс Росс, на счету которого 31 очко.
Обновлено в 22:00