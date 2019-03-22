Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборахРИА Новости вчера в 15:18

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Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

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