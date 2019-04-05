Армия и оружие
Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цельREGNUM вчера в 11:32
«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
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Сегодня мы готовы для того, чтобы завершить испытания. И по моему приказу в чрезвычайно короткий срок поставить на вооружение и вооружить части ВМС и сухопутных войск для того, чтобы увеличить потенциал, эффективность боевого применения Вооруженными силами Украины.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВзгляд.ру вчера в 09:37
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