Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабакВести.Ru 04:56
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию". Об этом написал в "Твиттере" кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко.
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Украине нужен сильный президент и Верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но еще быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть.
— Петр Порошенко, президент УкраиныФАН 05:24
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