Политика
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборовРИА Новости вчера в 11:04
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Читать в источнике
Оценить14
Многие высказываются против у меня в соцсетях, на телевидении и у урн для голосования также. Друзья, я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддержал других кандидатов. Сделал выводы.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 11:04
Подробнее о событии
Показать все источники
«Сделал выводы»: Порошенко проанализировал отзывы украинцев о себе
Московский Комсомолецвчера в 12:10
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Гаджеты
Смартфон Realme 3 Pro получит процессор Snapdragon 710
Что касается процессора, то, согласно утечке, может получить Snapdragon 710 SoC, что делает его одним из самых доступных телефонов с этим процессором, особенно учитывая ультра-агрессивные цены Realme.
Обновлено в 05:51
Политика
Валентина Матвиенко рассказала об отказе Путину
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что в 2003 г. в течение месяца не соглашалась на предложение президента России Владимира Путина отправиться на выборы губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:38
Футбол
«Ростов» проиграл «Уфе» в 22-м туре РПЛ
«Ростов» на выезде потерпел поражение от «Уфы» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 06:25
Происшествия
Пожар на станции метро «Чистые пруды» в Москве потушен
Обновлено в 06:35
Спорт
Вылегжанин выиграл марафон классикой на чемпионате России
Обновлено в 06:21
Спорт
Тарасова спасла Ягудина от пьянства
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вытащила его со дна бутылки,передает "СтарХит".
Обновлено в 04:01
Политика
Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко
Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:30
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Германию сочли угрозой для безопасности НАТО
СМИ считают, что Германия ставит под угрозу Североатлантический альянс из-за слишком маленьких расходов на оборону.
Обновлено вчера в 21:42
Хоккей
Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ
Обновлено в 01:01
Политика
В Донецке более 10 тыс. человек вышли на митинг в честь годовщины ДНР
Жители Донецка собрались на площади у Дома правительства на митинг в честь пятилетия провозглашения Донецкой народной республики (ДНР), передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Обновлено в 03:58
Здоровье
Число детей-аутистов будет расти
В настоящее время никакой профилактики аутизма не существует, а предсказать появление ребенка с этим расстройством невозможно, заявил «URA.RU» член Союза педиатров России Дмитрий Малых.
Обновлено в 04:06
Общество
Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено вчера в 14:53
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме
Обновлено в 05:14
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Обновлено вчера в 15:49
Энергетика
Правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливо
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что было подписано соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива.
Обновлено 05 апреля в 05:51
Музыка
Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Оккупация и «сделка века»: Лавров прокомментировал действия США
У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера
Полгода назад вышла замуж другая внучка британской королевы — принцесса Евгения Йоркская. Её супругом стал менеджер ночного клуба.
Обновлено в 04:12
Политика
Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 03:14
Политика
Соловьев в эфире выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Отравленный предположительно нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко в резиденции главы дипмиссии в Лондоне.
Обновлено в 05:09
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Политика
Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик
Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.
Обновлено вчера в 12:54
Транспорт
Некрасовская линия метро полностью откроется в начале 2020 года
Строительство Некрасовской линии было начато в 2012 году. Ее протяженность — 18,6 км, состоять она будет из 8 станций.
Обновлено в 03:27