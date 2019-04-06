Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборовРИА Новости вчера в 11:04

Многие высказываются против у меня в соцсетях, на телевидении и у урн для голосования также. Друзья, я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддержал других кандидатов. Сделал выводы.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.

Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

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