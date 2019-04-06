Политика
Порошенко заявил, что сделал выводы из отзывов украинцев о его работеТАСС вчера в 11:56
Президент Украины Петр Порошенко заверил жителей страны, что он сделал выводы о своей деятельности на посту главы государства.
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Многие высказываются против у меня в соцсетях, на телевидении и у урн для голосования также. Друзья, я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддержал других кандидатов. Сделал выводы.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 11:04
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«Сделал выводы»: Порошенко проанализировал отзывы украинцев о себе
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