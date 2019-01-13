с чего всё началось

Наша единая церковь стала духовным фундаментом украинского государства. Мы завоевали нашу независимость, но это только начало. Уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают с себя ярмо московской церкви и московской империи.

"Автокефальная" церковь была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине. Главой новой церкви стал митрополит Епифаний (Думенко).

Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину

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