Политика
"Автокефальная" церковь была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине. Главой новой церкви стал митрополит Епифаний (Думенко).
РИА Новости05:47
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Наша единая церковь стала духовным фундаментом украинского государства. Мы завоевали нашу независимость, но это только начало. Уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают с себя ярмо московской церкви и московской империи.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТК Звезда 06:23
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Политика
МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга
На Смоленской площади крайне удивлены нежеланием японской стороны проводить пресс-конференцию по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно, которые пройдут в Москве 14 января.
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Политика
Пушков назвал цель заявлений посла США по «Северному потоку — 2»
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Обновлено в 06:43
Политика
В Белоруссии выступили против российских телеканалов
«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Обновлено в 05:44
Политика
Трамп отверг обвинения в сокрытии деталей переговоров с Путиным
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на «анонимные источники» сообщило, что Дональд Трамп якобы скрывал от членов своей администрации детали разговоров с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:58
Политика
Порошенко призвал РПЦ показать свой томос
Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую православную церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
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Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Рота украинских солдат отказалась выходить на позиции, заявили в ЛНР
Обновлено в 09:42
Политика
Премьер Греции принял отставку министра обороны Камменоса
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Обновлено в 06:21
Политика
Опрос: большинство жителей США винят в шатдауне Трампа
53% американцев считают, что затянувшаяся приостановка работы некоторых государственных учреждений США лежит на президенте страны Дональде Трампе и республиканцах.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
WSJ: Белый дом подавал прошение в Пентагон об ударе по Ирану
The Wall Street Journal отмечает, что поданное Болтоном прошение свидетельствует о "серьезных планах" вооруженных сил США в Иране.
Обновлено в 06:00
Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Политика
Союз России и Китая окрестили «американским кошмаром»
Как отмечает The National Interest, американские аналитики долгое время со скептицизмом относились к возможности более глубокого сотрудничества между Москвой и Пекином, однако в настоящее время вопрос о том, как ответить на продолжающееся сближение двух своих главных конкурентов, является для США сложнейшим.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году
Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Политика
Де Ниро заявил, что никогда не согласился бы сыграть Трампа
Американский актер Роберт Де Ниро заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, что он никогда не согласился бы играть роль Дональда Трампа, поскольку американский лидер глубоко несимпатичен ему.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Захарова прокомментировала покупку Киевом турецких беспилотников
Поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение о покупке Украиной турецких разведывательных беспилотников Bayraktar TB2.
Обновлено в 08:44