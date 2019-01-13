Наша единая церковь стала духовным фундаментом украинского государства. Мы завоевали нашу независимость, но это только начало. Уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают с себя ярмо московской церкви и московской империи.

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