Политика

Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину
РИА Новости
05:47

"Автокефальная" церковь была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине. Главой новой церкви стал митрополит Епифаний (Думенко).
РИА Новости05:47
Петр Порошенко
Наша единая церковь стала духовным фундаментом украинского государства. Мы завоевали нашу независимость, но это только начало. Уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают с себя ярмо московской церкви и московской империи.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТК Звезда 06:23

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Политика

Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину

"Автокефальная" церковь была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине.
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