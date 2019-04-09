Политика
Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманомТАСС вчера в 16:55
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
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Порошенко не считает Зеленского наркоманом, а себя пьяницей
Национальная служба новостейвчера в 16:58
Порошенко заявил об отсутствии у него оснований считать Зеленского наркозависимым
Экономика сегоднявчера в 18:58
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Происшествия
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь
Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Политика
Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия
В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Лидера Rammstein напрямую спросили о романе с Лободой
Журналисты решили перестать гадать о возможном романе певицы Светланы Лободы и лидера Rammstein Тилля Линдеманна и «в лоб» спросили певца об этом.
Обновлено в 01:37
Экономика
Генпрокуратура назвала ущерб от коррупционных преступлений за 2018 год
Материальный ущерб от выявленных коррупционных преступлений в 2018 году вырос с 39,6 до 65,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:32
Здоровье
Немецкие онкологи заявили, что заболеваемость раком будет лишь расти
Среди современных людей выросла заболеваемость раком, но частота раковых диагнозов не уменьшится в ближайшее время, - наоборот, будет лишь расти.
Обновлено вчера в 06:54
Общество
В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено вчера в 10:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению Лосано
Нападающий ПСВ Ирвинг Лосано близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 01:08
Космос
Скончался конструктор первых космических кораблей СССР Виктор Благов
В возрасте 83 лет скончался главный специалист РКК «Энергия», конструктор космического корабля «Восток» Виктор Благов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами
"Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.
Обновлено вчера в 20:37
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено вчера в 06:22
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Политика
США пригрозили Европе новыми пошлинами
В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Штаб Порошенко выдвинул Зеленскому новые условия проведения дебатов
Действующий президент Украины Пётр Порошенко придёт на стадион «Олимпийский» на дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, если у него будет время, а также, если они состоятся в другое время, чем дебаты в эфире национального общественного телевидения (НОТУ).
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру
В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:27
Кино
В Лос-Анджелесе скончался актер Сеймур Кэссел
В калифорнийском Лос-Анджелесе на 85-м году жизни скончался известный голливудский актер Сеймур Кэссел, снявшийся за свою карьеру в более чем 190 фильмах.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
21-летний хавбек отказался продлевать контракт с «ПСЖ»
По информации Le Parisien, футболист отказался продлевать контракт, который истекает летом 2020 года.
Обновлено в 01:39
Авто
Доля рынка отечественных автобрендов выросла в России
По итогам же 1 квартала 2019 года продажи автомобилей отечественных марок составили 101 500 экземпляров.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Кого поддержит электорат Тимошенко и Бойко во втором туре
Среди избирателей лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, который занял пятое место в первом туре, 35% готовы поддержать Зеленского, а Порошенко – 2%.
Обновлено в 02:10
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что жена видела его пьяным лишь один раз.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
В Красноярске закрыли подпольные мастерские по изготовлению оружия
Подпольные мастерские по изготовлению оружия обнаружены и закрыты в Красноярске.
Обновлено в 01:04
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Политика
Порошенко пообещал больше не продвигать во власть друзей
Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что больше не будет назначать на государственные должности своих близких, если станет главой государства во второй раз.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35