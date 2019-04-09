Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманомТАСС 16:55

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.

Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом

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