Политика
Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманомТАСС вчера в 16:55
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
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Порошенко не считает Зеленского наркоманом, а себя пьяницей
Национальная служба новостейвчера в 16:58
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Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Общество
В Приморье впервые в мире в искусственных условиях родился белек
В Приморском океанариуме впервые в мировой практике в искусственных условиях родился пятнистый тюлень.
Обновлено в 01:11
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Путин одобрил выдачу гражданам России генетических паспортов
Владимир Путин одобрил получение гражданами РФ генетических паспортов, что станет возможным уже к 2025 году.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО в Черном море
Учения НАТО "Sea shield 2019" начались в понедельник в юго-западной части Южного моря.
Обновлено вчера в 05:11
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Политика
В Израиле проходят парламентские выборы
В Израиле открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах. В них принимают участие 39 партий и блоков.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено 07 апреля в 17:14
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега
Обновлено в 01:00
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
Боевики «Ан-Нусры» похитили оппозиционного активиста в Идлибе
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Строящийся в Челябинске конгресс-холл ждет серьезная проверка
8 апреля на стройке в центре Челябинска произошел серьезный пожар.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе
Самолёт, следовавший из Москвы в Новосибирск, вынужденно сел в Уфе в связи с плохим самочувствием пассажира.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Мужчину насмерть сбила иномарка возле плотины в Челябинске
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Челябинске. Инцидент произошел утром 9 апреля недалеко от плотины.
Обновлено в 00:39
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Познер высказался о национальной идее России
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, нужна ли России национальная идея, и предложил свой способ объединить всех россиян.
Обновлено вчера в 00:57
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana
Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура разводится с мужем
Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.
Обновлено вчера в 12:21
Экономика
РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами
"Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.
Обновлено вчера в 20:37
Футбол
Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 05:56
Общество
В России может быть введен налог на весельные лодки
Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 06 апреля в 05:44
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Суд арестовал главу крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
В пятницу, 5 апреля, суд арестовал на два месяца Антона Самойлова — генерального директора АО «Вагонная ремонтная компания-2», крупнейшего подрядчика РЖД.
Обновлено вчера в 14:31
Энергетика
Экспорт бензина из России в январе — феврале снизился на 17%
Россия сократила экспорт бензина в январе — феврале 2019 года на 17,1% по сравнению с показателем первых двух месяцев прошлого года.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:59