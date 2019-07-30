Политика

Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятатьсяРИА Новости 02:37

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже если его лишат депутатской неприкосновенности, он не станет "прятаться", так как это будет "большой подарок" главе российского государства Владимиру Путину.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Порошенко о возможных судебных процессах: мне не за что краснеть

RT на русском03:17

Порошенко прокомментировал свой внезапный отъезд с Украины

News.ru02:59

Порошенко отказался прятаться и радовать Путина

Газета.Ruвчера в 22:02

Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться

РИА Новости02:37

Порошенко не намерен «прятаться», чтобы не сделать «подарок» Путину

РЕН ТВ02:48

Порошенко заявил, что не намерен прятаться

Московский Комсомолец02:47

Порошенко отказался прятаться назло Путину

Lenta.ruвчера в 21:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:35, Вашингтон
Происшествия

Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС

В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 02:43
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Политика

Мужа Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Общество

В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 02:53
Экология

Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы

Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика

Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что его партия "Европейская солидарность" могла бы занять на парламентских выборах второе место, если бы не те политические силы, которые отказались с ней объединяться.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 03:26
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество

Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве

"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Происшествия

В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено вчера в 13:02
Общество

Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Обновлено в 01:40
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика

Захарова назвала безумием идею Киева создать русскоязычный телеканал

Обновлено в 03:18
Политика

В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Светлану Лободу заметили на концерте группы Rammstein в Москве

Обновлено в 04:16
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Обновлено вчера в 23:09
Наука

Томские ученые разработали новое ядерное топливо

Обновлено вчера в 22:15
Футбол

Бэйл отказался играть за «Реал»

В списке игроков не оказалось хавбека команды Гарета Бэйла. Сообщается, что он самовольно отказался от участия в этом турнире.
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие

Иран и Россия планируют провести учения в Ормузском проливе

Иран и Россия в скором времени могут провести совместные военно-морские учения в Индийском океане, включая Ормузский пролив, сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади местным СМИ.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

В Киеве определили срок «исчезновения Украины»

Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Рязани горит цех комбайнового завода

Обновлено в 04:11
Происшествия

На журналиста «МБХ Медиа» завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией

Дела о нежелательной организации уже заведены на активистку «Открытой России» в Краснодаре Яну Антонову, члена совета ростовской «Открытой России» Анастасию Шевченко, а также бывшего координатора «Открытой России» и главного редактора корпункта «Урал МБХ медиа» Максима Верникова.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

Американец попытался провезти ракетную установку в качестве сувенира

Американский военнослужащий попытался провезти установку для запуска ракеты в багаже.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

Президент МТС рассказал о намерении сократить розничную сеть

Президент МТС Алексей Корня рассказал, что компания намерена в среднесрочной перспективе провести оптимизацию и сократить розничную сеть.
Обновлено в 04:15
Наука

Ученые нашли способ превратить воду из прибрежных очистных сооружений в электричество

Сточные воды содержат в 20 раз меньше соли, чем морская вода, с которой они смешиваются.
Обновлено в 02:38
Главное