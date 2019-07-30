Политика
Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятатьсяРИА Новости 02:37
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже если его лишат депутатской неприкосновенности, он не станет "прятаться", так как это будет "большой подарок" главе российского государства Владимиру Путину.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:35, Вашингтон
Происшествия
Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС
В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 02:43
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 02:53
Экология
Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что его партия "Европейская солидарность" могла бы занять на парламентских выборах второе место, если бы не те политические силы, которые отказались с ней объединяться.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете
В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 03:26
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Наука
Томские ученые разработали новое ядерное топливо
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Бэйл отказался играть за «Реал»
В списке игроков не оказалось хавбека команды Гарета Бэйла. Сообщается, что он самовольно отказался от участия в этом турнире.
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие
Иран и Россия планируют провести учения в Ормузском проливе
Иран и Россия в скором времени могут провести совместные военно-морские учения в Индийском океане, включая Ормузский пролив, сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади местным СМИ.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Рязани горит цех комбайнового завода
Обновлено в 04:11
Происшествия
На журналиста «МБХ Медиа» завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией
Дела о нежелательной организации уже заведены на активистку «Открытой России» в Краснодаре Яну Антонову, члена совета ростовской «Открытой России» Анастасию Шевченко, а также бывшего координатора «Открытой России» и главного редактора корпункта «Урал МБХ медиа» Максима Верникова.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Американец попытался провезти ракетную установку в качестве сувенира
Американский военнослужащий попытался провезти установку для запуска ракеты в багаже.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Президент МТС рассказал о намерении сократить розничную сеть
Президент МТС Алексей Корня рассказал, что компания намерена в среднесрочной перспективе провести оптимизацию и сократить розничную сеть.
Обновлено в 04:15
Наука
Ученые нашли способ превратить воду из прибрежных очистных сооружений в электричество
Сточные воды содержат в 20 раз меньше соли, чем морская вода, с которой они смешиваются.
Обновлено в 02:38