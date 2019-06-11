Политика
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нетРИА Новости 17:42
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет. Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса.
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Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТО
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Политика
МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе
"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено в 14:56
Общество
Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным
По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Общество
Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США
У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции.
Обновлено в 18:49
Происшествия
Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции
Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Политика
СБУ инициировала проверку поездки Медведчука и Бойко в РФ
Пресс-служба Службы безопасности Украины распространила сообщение, в котором говорится о проведении проверки в отношении лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко в связи с их визитом в Россию.
Обновлено в 17:48
Авто
С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов
В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации.
Обновлено в 12:03
Музыка
Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Экономика
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено в 20:08
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено в 12:47
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено в 04:55
Политика
Козак рассказал об авторе идеи федерализации Молдавии
По словам Козака, который является спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 15:55
Общество
Американка сняла на видео «эльфа» около своего дома
Жительница США Вивиан Гомес опубликовала в фейсбуке видео, на котором необычное существо с большими ушами и тонкими конечностями прогуливается вдоль автомобиля.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Экономика
Китай снизил товарооборот с США на 14,5%
Товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года уменьшился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $209,7 млрд, следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 02:44
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл изолировала принца Гарри от его друзей
Как сообщила Лиззи, супруга принца Гарри ухитрилась избавиться практически от всех друзей принца.
Обновлено в 18:00
Гаджеты
В смартфонах Android нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до продажи гаджетов.
Обновлено в 03:50
Политика
Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России
Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американского народа и президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.
Обновлено в 18:00