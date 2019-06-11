Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нетРИА Новости 17:42

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет. Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса.

Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет

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