Порошенко заявил, что Украине не нужен президент-слабакГазета.Ru 06:45

Украине нужен сильный президент и Верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но еще быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть.

Проигравший первый тур выборов главы государства артисту Владимиру Зеленскому президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер, чтобы Киев шел европейским путем и не подпал под "имперское влияние" России.

Порошенко заявил, что Украине не нужен президент-слабак

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