Политика
Порошенко заявил, что Украине не нужен «хихикающий» с Путиным лидерРИА Новости вчера в 16:35
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране не нужен глава государства, который будет "флиртовать" и "хихикать" с российским лидером Владимиром Путиным, об этом он сказал на форуме "Общественный диалог".
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Украине не нужен президент и главнокомандующий, который станет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТелеканал 360° вчера в 19:01
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Общество
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Экономика
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Общество
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Политика
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Авто
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Эксперты портала SpeedMe назвали топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке.
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Происшествия
В Испании официанта заподозрили в жестоком убийстве русской девушки
Полиция Испании задержала по подозрению в убийстве 42-летнего испанца Мануэля Морено, работавшего официантом в ближайшем баре.
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Названы шесть симптомов появления рака у мужчин
Зарубежные онкологи назвали шесть часто игнорируемых мужчинами симптомов рака, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 03:25
Гаджеты
Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов
Телеведущая и врач Елена Малышева высмеяла исследование компании Statista о телефонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
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Гаджеты
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Исследовательская организация Verily, входящая в состав холдинга Alphabet (владеет корпорацией Google), ищет соразработчиков для создания ботинок, оснащённых датчиками мониторинга движений и веса человека.
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Музыка
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Происшествия
В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча
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Обновлено в 04:02
Происшествия
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Обновлено вчера в 23:52
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
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Пенсионер из Бийска Алтайского края Вячеслав Степанович, который стал героем мемов про елочку, попал в игру для смартфонов «Елочка без соли — наряди елочку».
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Происшествия
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В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
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Наука
Археологи нашли следы неизвестной цивилизации
Археологи из Университета Восточной Англии во время изучения спутниковых снимков и результатов аэрофотосъемки Западной Сахары обнаружили нечто весьма интересное.
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Падение огромного метеорита в Венесуэле попало на видео
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Происшествия
Британский рэпер Cadet погиб в автокатастрофе
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Политика
Порошенко присвоил звания двум морякам, задержанным в Азовском море
Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "лейтенант" двум моряками, задержанным в ноябре прошлого года в ходе инцидента в Керченском проливе за нарушение границы РФ.
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Политика
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Телеканал CNN связал политику президента США Дональда Трампа с ситуацией, при которой американские школьники едят в столовых рыбные палочки, производимые из рыбы, преимущественно выловленной в России.
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