Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия развернула вдоль украинских границ наземную группировку с большим количеством военнослужащих и техники.

Порошенко заявил, что Россия подтянула к границе военных и технику

Армия и оружие Армия и оружие На Украине начались учебные сборы резервистов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов.

Армия и оружие Армия и оружие Россия развернула РЛС для обнаружения гиперзвуковых ракет над Европой На опытно-боевое дежурство в Мордовии заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) нового поколения типа «Контейнер», цитирует ТАСС сообщение Минобороны России.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Транспортировка Су-24 на вертолете в Кронштадт попала на видео В соцсетях опубликовали видеозапись операции по доставке в Кронштадт самолета Су-24 с помощью грузового вертолета Ми-26.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео с моделью российского сверхскоростного вертолета Видеоролик с моделью перспективного российского сверхскоростного вертолета был продемонстрирован на YouTube-канале "Телестудия Роскосмоса".

Армия и оружие Армия и оружие Солдат КНДР пересек границу, перебежав в Южную Корею

Армия и оружие Армия и оружие Истребителям Северного флота присвоили имена прославленных летчиков На военном аэродроме Североморска в гарнизоне палубных летчиков в субботу двум исребителям Су-33 присвоили почетные имена легендарных летчиков.

Армия и оружие Армия и оружие Адмирал пояснил необходимость уведомления о проходе иностранных судов Адмирал, экс-командующий Северным флотом России Вячеслав Попов пояснил необходимость уведомительного характера прохода иностранных судов по Севморпути.

Армия и оружие Армия и оружие САА накрыла огнем группу боевиков в демилитаризованной зоне Все началось с того, что сирийские военные накрыли огнем группу боевиков, которая передвигалась по территории обозначенной демилитаризованной зоны у города Аль-Латамина.

Армия и оружие Армия и оружие Курды сообщили о захвате подготовившего 40 терактов главаря ИГ

Армия и оружие Армия и оружие Белорусскую АЭС прикроет полк, вооружённый ЗРК «Тор-М2» Белорусская АЭС, пуск первого реактора которой запланирован на середину 2019 года, будет прикрыта от нападений с воздуха 1146-м гвардейским зенитным ракетным полком ВВС и ПВО Белоруссии, сообщает госагентство БелТА.

Армия и оружие Армия и оружие Армения и Россия завершают подготовку контракта на поставки Су-30СМ

Армия и оружие Армия и оружие В Тюмени прошел Слет сержантов инженерных войск России

Армия и оружие Армия и оружие США поставят Польше один дивизион ракетного комплекса HIMARS Польша в ближайшее время вооружится американской ракетной системой High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS).