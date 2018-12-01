Армия и оружие

Порошенко заявил, что Россия подтянула к границе военных и технику
Вести.Ru
09:24

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия развернула вдоль украинских границ наземную группировку с большим количеством военнослужащих и техники.
Вести.Ru09:24

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Порошенко заявил о стягивании Россией войск к украинской границе

Газета.Ru11:21

Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границам Украины

Известия10:30

Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе

РИА Новости10:14

Порошенко утверждает, что Россия сосредоточила силы на границе с Украиной

RT на русском09:52

Россия, по словам Петра Порошенко, развернула у границ с Украиной более 80-ти тысяч военнослужащих

Эхо Москвы09:30

Порошенко заявил, что Россия подтянула к границе военных и технику

Вести.Ru09:24

Порошенко заявил о стягивании российских военных к границе с Украиной

Говорит Москва10:12
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 11:49, Ашберн
Армия и оружие

На Украине начались учебные сборы резервистов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Россия развернула РЛС для обнаружения гиперзвуковых ракет над Европой

На опытно-боевое дежурство в Мордовии заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) нового поколения типа «Контейнер», цитирует ТАСС сообщение Минобороны России.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе

Обновлено в 11:31
Армия и оружие

Транспортировка Су-24 на вертолете в Кронштадт попала на видео

В соцсетях опубликовали видеозапись операции по доставке в Кронштадт самолета Су-24 с помощью грузового вертолета Ми-26.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

Опубликовано видео с моделью российского сверхскоростного вертолета

Видеоролик с моделью перспективного российского сверхскоростного вертолета был продемонстрирован на YouTube-канале "Телестудия Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Солдат КНДР пересек границу, перебежав в Южную Корею

Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Истребителям Северного флота присвоили имена прославленных летчиков

На военном аэродроме Североморска в гарнизоне палубных летчиков в субботу двум исребителям Су-33 присвоили почетные имена легендарных летчиков.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Адмирал пояснил необходимость уведомления о проходе иностранных судов

Адмирал, экс-командующий Северным флотом России Вячеслав Попов пояснил необходимость уведомительного характера прохода иностранных судов по Севморпути.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

САА накрыла огнем группу боевиков в демилитаризованной зоне

Все началось с того, что сирийские военные накрыли огнем группу боевиков, которая передвигалась по территории обозначенной демилитаризованной зоны у города Аль-Латамина.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Курды сообщили о захвате подготовившего 40 терактов главаря ИГ

Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Белорусскую АЭС прикроет полк, вооружённый ЗРК «Тор-М2»

Белорусская АЭС, пуск первого реактора которой запланирован на середину 2019 года, будет прикрыта от нападений с воздуха 1146-м гвардейским зенитным ракетным полком ВВС и ПВО Белоруссии, сообщает госагентство БелТА.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Армения и Россия завершают подготовку контракта на поставки Су-30СМ

Обновлено в 08:44
Армия и оружие

В Тюмени прошел Слет сержантов инженерных войск России

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

США поставят Польше один дивизион ракетного комплекса HIMARS

Польша в ближайшее время вооружится американской ракетной системой High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS).
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Во Владивостоке отметили 50-летие создания дивизии морской пехоты ТОФ

Во Владивостоке прошли торжественные мероприятия, посвященные 50-летию создания 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота.
Обновлено в 05:58
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