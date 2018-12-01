Армия и оружие
Порошенко заявил, что Россия подтянула к границе военных и технику
Порошенко заявил, что Россия подтянула к границе военных и техникуВести.Ru09:24
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия развернула вдоль украинских границ наземную группировку с большим количеством военнослужащих и техники.
Вести.Ru09:24
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Армия и оружие
На Украине начались учебные сборы резервистов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
Россия развернула РЛС для обнаружения гиперзвуковых ракет над Европой
На опытно-боевое дежурство в Мордовии заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) нового поколения типа «Контейнер», цитирует ТАСС сообщение Минобороны России.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Транспортировка Су-24 на вертолете в Кронштадт попала на видео
В соцсетях опубликовали видеозапись операции по доставке в Кронштадт самолета Су-24 с помощью грузового вертолета Ми-26.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Опубликовано видео с моделью российского сверхскоростного вертолета
Видеоролик с моделью перспективного российского сверхскоростного вертолета был продемонстрирован на YouTube-канале "Телестудия Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Солдат КНДР пересек границу, перебежав в Южную Корею
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Истребителям Северного флота присвоили имена прославленных летчиков
На военном аэродроме Североморска в гарнизоне палубных летчиков в субботу двум исребителям Су-33 присвоили почетные имена легендарных летчиков.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Адмирал пояснил необходимость уведомления о проходе иностранных судов
Адмирал, экс-командующий Северным флотом России Вячеслав Попов пояснил необходимость уведомительного характера прохода иностранных судов по Севморпути.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
САА накрыла огнем группу боевиков в демилитаризованной зоне
Все началось с того, что сирийские военные накрыли огнем группу боевиков, которая передвигалась по территории обозначенной демилитаризованной зоны у города Аль-Латамина.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Курды сообщили о захвате подготовившего 40 терактов главаря ИГ
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Белорусскую АЭС прикроет полк, вооружённый ЗРК «Тор-М2»
Белорусская АЭС, пуск первого реактора которой запланирован на середину 2019 года, будет прикрыта от нападений с воздуха 1146-м гвардейским зенитным ракетным полком ВВС и ПВО Белоруссии, сообщает госагентство БелТА.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Армения и Россия завершают подготовку контракта на поставки Су-30СМ
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
В Тюмени прошел Слет сержантов инженерных войск России
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
США поставят Польше один дивизион ракетного комплекса HIMARS
Польша в ближайшее время вооружится американской ракетной системой High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS).
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Во Владивостоке отметили 50-летие создания дивизии морской пехоты ТОФ
Во Владивостоке прошли торжественные мероприятия, посвященные 50-летию создания 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота.
Обновлено в 05:58