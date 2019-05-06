Финансы

Порошенко заработал более 12 млн долларов за этот годНезависимое телевидение Севастополя 07:36

В электронном реестре Украины опубликовали декларацию президента Петра Порошенко, из которой следует, что за 4 месяца он успел заработать более 12 млн долларов. Согласно документам, три четверти его дохода составили дивиденды от ПАО ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал».
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Украинский президент успел заработать миллионы долларов с начала года

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Порошенко заработал $12 миллионов с начала года

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РИА Новости06:06

Названа заработанная Порошенко с начала года сумма

Взгляд.ру08:38
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