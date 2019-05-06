Финансы
Порошенко заработал более 12 млн долларов с начала годаФАН 06:27
Президент Украины Петр Порошенко в период с января по апрель 2019 года получил 12,4 млн долларов доходов, об этом свидетельствуют данные декларации главы государства.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:47, Ашберн
Происшествия
В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей
Обновлено в 15:57
Общество
Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»
После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП
«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:12
Гаджеты
Bloomberg рассказало про нововведения в iOS 13
В iOS 13 для iPad появится встроенный режим Sidecar, а он позволит планшет использовать как дополнительный монитор для компьютеров серии Mac.
Обновлено в 14:17
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100
Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено в 17:23
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия
СК назвал версии ЧП в Шереметьево
Обновлено в 03:51
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Политика
Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике
Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.
Обновлено в 09:44
Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено в 19:39
Политика
В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку
Обновлено в 09:33
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Политика
ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
Обновлено в 12:50
Политика
На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Наука
Миллиону видов животных и растений грозит вымирание
Обновлено в 14:58
Политика
В бундестаге назвали условия снятия санкций с России
Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова показала красавицу-дочь
В посте, посвященном путешествию, Меньшова рассказала о том, как они с дочерью проводят время.
Обновлено в 12:06
Здоровье
Акция «Добро в село» прошла в Альметьевском районе
В рамках акции в селах Альметьевского мунципального района проводятся субботники, школы пациента для людей разного возраста, образовательные лектории на разные темы, в том числе о первостепенной значимости диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Источник: для российских военных прорабатывается концепция вертолета с электродвигателем
Концепция нового ударного вертолета с гибридной силовой установкой, которая в перспективе будет заменена на электродвигатель, прорабатывается в интересах Вооруженных сил России.
Обновлено в 18:35
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено в 16:56