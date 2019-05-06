Порошенко заработал более 12 млн долларов с начала годаФАН 06:27

Президент Украины Петр Порошенко в период с января по апрель 2019 года получил 12,4 млн долларов доходов, об этом свидетельствуют данные декларации главы государства.

Порошенко заработал более 12 млн долларов с начала года

Общество Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота» После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.

Общество Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.

Гаджеты Bloomberg рассказало про нововведения в iOS 13 В iOS 13 для iPad появится встроенный режим Sidecar, а он позволит планшет использовать как дополнительный монитор для компьютеров серии Mac.

Происшествия При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.

Происшествия Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100 Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек.

Кино Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.

Происшествия В Петербурге водитель сбил двух пешеходов Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Религия Радоница в этом году выпала на 7 мая Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.

Политика Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.

Экономика Morgan Stanley откажется от деятельности в России «Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.

Происшествия Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Политика ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.

Политика На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с Россией Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.

Политика В бундестаге назвали условия снятия санкций с России Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.

Армия и оружие Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Юлия Меньшова показала красавицу-дочь В посте, посвященном путешествию, Меньшова рассказала о том, как они с дочерью проводят время.

Здоровье Акция «Добро в село» прошла в Альметьевском районе В рамках акции в селах Альметьевского мунципального района проводятся субботники, школы пациента для людей разного возраста, образовательные лектории на разные темы, в том числе о первостепенной значимости диспансеризации взрослого населения.