Финансы

Порошенко заработал более 12 млн долларов с начала годаФАН 06:27

Президент Украины Петр Порошенко в период с января по апрель 2019 года получил 12,4 млн долларов доходов, об этом свидетельствуют данные декларации главы государства.
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Украинский президент успел заработать миллионы долларов с начала года

URA.Ru09:37

Названа заработанная Порошенко с начала года сумма

Взгляд.ру08:38

В 2019 году Пётр Порошенко задекларировал почти 325 млн гривен доходов

REGNUM04:58

Порошенко заработал более 12 млн долларов с начала года

ФАН06:27

Порошенко заработал $12 миллионов с начала года

Московский Комсомолец06:23

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов

РИА Новости06:06

С начала года Порошенко заработал более 12 миллионов долларов

Комсомольская правда07:59
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Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден

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Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

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Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

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На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария

В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
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Театр «У Никитских ворот», который опечатали из-за нарушений требований пожарной безопасности 30 апреля, начнет работу 7 мая, сообщается на сайте театра.
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В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования

Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 17:23
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
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Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Культура

По песням Татьяны Булановой сняли телесериал

Правда, сама Буланова (в жизни - очень скромный, деликатный и замечательный человек) считает, что режиссер Александр Кананович использовал только некоторые коллизии ее судьбы, а в целом эта история - художественный вымысел.
Обновлено в 12:15
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Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес

Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым.
Обновлено в 16:00
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QIWI покидает рынок онлайн-касс

Доля компании «Киви штрих» на рынке составляла не более 1%, оценил гендиректор производителя онлайн-касс «Эвотор» Андрей Романенко.
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Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
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Кино

Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

В YouTube опубликован второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Джона Уоттса.
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Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

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Обновлено в 07:18
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

ВВС США успешно сбили ракеты лазером

ВВС США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, сообщает The Drive.
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Космос

В Челябинске расскажут о мусоре с космической точки зрения

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В Татарстане зафиксированы первые укусы змей

Главный внештатный токсиколог минздрава Татарстана Алия Насибуллина рассказала как действовать при нападении змей.
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Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду.
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Дочь Успенской дебютировала на сцене

Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
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После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур

Обновлено вчера в 19:38
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Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
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«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

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В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над сгоревшим SSJ-100

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Lada Xray Cross прошел краш-тест

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
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В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
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