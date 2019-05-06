Финансы
Порошенко заработал более 12 млн долларов с начала годаФАН 06:27
Президент Украины Петр Порошенко в период с января по апрель 2019 года получил 12,4 млн долларов доходов, об этом свидетельствуют данные декларации главы государства.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России более 1,5 тысячи автомобилей S-Class
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class из-за проблем с электрикой.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден
Обновлено в 15:55
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Происшествия
На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария
В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Общество
Театр «У Никитских ворот» возобновит работу 7 мая
Театр «У Никитских ворот», который опечатали из-за нарушений требований пожарной безопасности 30 апреля, начнет работу 7 мая, сообщается на сайте театра.
Обновлено в 16:20
Происшествия
В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования
Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 17:23
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Культура
По песням Татьяны Булановой сняли телесериал
Правда, сама Буланова (в жизни - очень скромный, деликатный и замечательный человек) считает, что режиссер Александр Кананович использовал только некоторые коллизии ее судьбы, а в целом эта история - художественный вымысел.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес
Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым.
Обновлено в 16:00
Технологии
QIWI покидает рынок онлайн-касс
Доля компании «Киви штрих» на рынке составляла не более 1%, оценил гендиректор производителя онлайн-касс «Эвотор» Андрей Романенко.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:42
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
В YouTube опубликован второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Джона Уоттса.
Обновлено в 09:20
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
ВВС США успешно сбили ракеты лазером
ВВС США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, сообщает The Drive.
Обновлено в 04:32
Космос
В Челябинске расскажут о мусоре с космической точки зрения
Обновлено в 06:28
Здоровье
В Татарстане зафиксированы первые укусы змей
Главный внештатный токсиколог минздрава Татарстана Алия Насибуллина рассказала как действовать при нападении змей.
Обновлено в 07:27
Футбол
Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Происшествия
После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено в 16:56
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено в 18:04
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29