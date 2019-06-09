Политика

Порошенко запутался в обвинениях в адрес РоссииИзвестия 10:33

Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность». Политик сначала заявил, что сегодня «пророссийские силы» враждебно относятся к тому, что Киев отдаляется от Москвы. После этого он начал говорить обратное.
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Порошенко запутался в словах о России

Газета.Ru10:04

Порошенко запутался в словах и не смог обвинить во всём Россию

News.ru10:49

Порошенко запутался в обвинениях в адрес России

Известия10:33

«Мешают пути в ЕС и НАТО»: Порошенко затрясло от слова «Россия»

Утро.ru10:10

Порошенко запутался, пытаясь обвинить «пророссийские силы» во всём

Life.ru11:43

Порошенко попытался обвинить во всем Россию, но не смог

РИА Новости09:49
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
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Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова со сцены «Кинотавра»

Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Происшествия

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Общество

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Футбол

Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков

Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:22
Армия и оружие

В Донбассе на мине подорвались два бойца ВСУ

Напомним, 7 июня бойцы Народной милиции ДНР отбили на горловском направлении. Противник бежал, при этом часть боевиков подорвалась на минах.
Обновлено в 09:55
Футбол

Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Политика

Зачем парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»

В субботу, 8 июня, парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве». Об этом сообщает Radio Chisinau.
Обновлено в 03:05
Политика

Пушков назвал события в Молдавии попыткой госпереворота

По словам сенатора, происходящее является попыткой госпереворота, поскольку парламент был нелегально распущен и объявлены новые выборы.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров

Обновлено в 12:05
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Порошенко захотел стать премьер-министром Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:36
Политика

Предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%

На выборах президента 2015 года за 13 часов голосования явка избирателей составила 95,11%.
Обновлено в 12:31
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Наука

Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет

Во Франции обнаружили доисторический камень, возраст которого примерно составляет 12 тысяч лет, с нанесенными на нем рисунками лошади и других животных.
Обновлено вчера в 15:50
Экономика

Ford рассчитался с российскими долгами

Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.
Обновлено в 12:05
Теннис

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:29
Общество

В Муроме жители борются за закрытие приезжего контактного зоопарка

Обновлено в 09:11
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Автоспорт

На машине Хэмилтона обнаружили утечку в гидравлической системе

После квалификации Гран-при Канады на болиде «Мерседес» Льюиса Хэмилтона была обнаружена утечка гидравлической жидкости, сообщает Motorsport.
Обновлено в 12:29
Космос

Физики рассказали о космической погоде и ее опасности

Эксперты из Мичиганского технологического университета изучили космическую погоду и ее опасность для жителей Земли.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

Хуситы атаковали саудовский аэропорт беспилотниками

Аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии подвергся нападению беспилотниками со стороны йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», сторонников которого называют хуситами, сообщил телеканал Al Masirah 9 июня.
Обновлено в 01:03
Гаджеты

Китайский «царь бомжей» AirPods оказался лучше оригинала за $200

Автор канала iDroidUser выяснил — улучшилось ли качество поддельных аксессуаров на примере гарнитуры AirPods.
Обновлено в 10:08
Политика

NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР

Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.
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Шоу-бизнес

54-летняя Лютаева не стала надевать белье под белую блузу

Примечательно, что знаменитость не стала надевать лиф под наряд. Ткань блузы облегала формы Лютаевой, как вторая кожа.
Обновлено в 12:38
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