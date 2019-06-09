Порошенко запутался в обвинениях в адрес РоссииИзвестия 10:33

Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность». Политик сначала заявил, что сегодня «пророссийские силы» враждебно относятся к тому, что Киев отдаляется от Москвы. После этого он начал говорить обратное.

Порошенко запутался в обвинениях в адрес России

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