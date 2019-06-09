Политика
Порошенко запутался в обвинениях в адрес РоссииИзвестия 10:33
Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность». Политик сначала заявил, что сегодня «пророссийские силы» враждебно относятся к тому, что Киев отдаляется от Москвы. После этого он начал говорить обратное.
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Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
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Швейцария — Англия 0:0 (5:6 по пенальти)
Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
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Голосование на президентских выборах в Казахстане завершилось.
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Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
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Митинг Демпартии за отставку Додона прошёл в Кишинёве
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Вчера свой день рождения отметила мама Веры Брежневой Тамара Витальевна Галушка.
Обновлено в 04:31
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Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
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Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
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Террористы начали военную операцию в сирийской провинции Хама
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В Казахстане задержаны десятки участников несанкционированного митинга
По предварительным данным, в акции участвовало порядка 700 граждан Полиция задержала несколько десятков человек в ходе несанкционированного митинга в старом центре Нур-Султана, сообщает РИА Новости.
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Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»
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