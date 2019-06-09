Политика

Порошенко запутался в обвинениях в адрес РоссииИзвестия 10:33

Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность». Политик сначала заявил, что сегодня «пророссийские силы» враждебно относятся к тому, что Киев отдаляется от Москвы. После этого он начал говорить обратное.
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Порошенко запутался в словах о России

Газета.Ru10:04

Порошенко запутался в обвинениях в адрес России

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«Мешают пути в ЕС и НАТО»: Порошенко затрясло от слова «Россия»

Утро.ru10:10

Порошенко запутался, пытаясь обвинить «пророссийские силы» во всём

Life.ru11:43

Порошенко попытался обвинить во всем Россию, но не смог

РИА Новости09:49
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Для дуэта с дочерью Дженнифер Лопес выбрала одинаковые пышные платья яркого оранжевого цвета.
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Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
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Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
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Голосование на президентских выборах в Казахстане завершилось.
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