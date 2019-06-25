Политика
Порошенко закидали дымовыми шашкамиГазета.Ru 15:45
Инцидент произошел во время встречи экс-главы Украины с избирателями в городе Старый Львовской области. "Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:51, Вашингтон
Общество
В России могут отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 00:21
Происшествия
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Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Политика
Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа
Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.
Обновлено в 21:15
Экономика
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Сбербанк разрешил переводить деньги с кредитной карты на основную или дополнительную рублевую дебетовую.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
CNN узнал о новой кибератаке Пентагона
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Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено в 20:22
Политика
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Здоровье
Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%
Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
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Общество
Ли Даюй: японцы больше не считают за честь работать сверхурочно (Хуаньцю шибао, Китай) (Хуаньцю шибао)
В любой крупной компании наиболее трудолюбивыми и добросовестными считали сотрудников, которые позже всех покидали свои рабочие места.
Обновлено в 18:02
Общество
В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено в 14:11
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено в 14:24
Общество
Прямую линию с Путиным в соцсетях посмотрели 21 млн человек
Институт развития интернета провёл исследование, которое показало, что Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в социальных сетях по всей стране посмотрели около 21 миллиона человек.
Обновлено в 08:06
Футбол
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Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может вернуться в "Ювентус", утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 17:33
Театры
Артисты Ростовского молодёжного театра выступают в Южно-Сахалинске
Артисты Ростовского молодёжного театра выступают в Южно-Сахалинске.
Обновлено в 02:46
Технологии
На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете
Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".
Обновлено в 19:13
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Политика
Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Политика
Кремль официально отказался освобождать украинских моряков
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Политика
МИД заподозрило США в причастности к вспышкам вирусов Зика и Эбола
«США через работу с партнерами, НПО и различными агентствами финансируют сбор биоматериалов, вывозят к себе штаммы микроорганизмов, и они проводят исследования, преследующие целью повышение вирулентности токсинов, выделяемых этими микроорганизмами, повышение смертоносности этих возбудителей опасных заболеваний», — сказал дипломат.
Обновлено в 19:05
Экономика
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Игорем Руденей
25 июня президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Здоровье
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Мониторинг здравоохранения Системы здравоохранения недостаточно подготовлены к потребностям пациентов с несколькими заболеваниями, особенно хроническими, констатирует исследование Всемирного банка, который видит выход из этой ситуации в более тесной интеграции различных составляющих процесса лечения.
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Общество
Алибасов прокомментировал свое состояние после выписки
Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память восстановилась в полном объеме.
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Политика
Глава Ингушетии подал в отставку
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о досрочном сложении полномочий, сообщает RT.
Обновлено вчера в 12:14
Экономика
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Министерство финансов РФ планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 603 миллиарда рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 03:46
Технологии
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В линейке французской техники, которая не нуждается в представлении, появились новые модели Международная группа компаний Manitou совместно с ООО "Агротрак" представила на "Дне сибирского поля" в Алтайском крае новую линейку своей техники – телескопические погрузчики серии New Ag.
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Происшествия
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Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджеры компании лишаются годовых премий из-за аварии самолёта SSJ 100.
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Экономика
Индекс доверия потребителей США в июне снизился больше, чем ожидалось
Индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 121,5 пункта с пересмотренного показателя мая в 131,3 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
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