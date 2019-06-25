Порошенко закидали дымовыми шашкамиLenta.ru 19:42

Неизвестные начали бросать дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко в городе Стрый во Львовской области. Об этом рассказал его бывший пресс-секретарь Святослав Цеголко в Facebook. Цеголко заявил, что встречу с общественностью попытались сорвать нанятые провокаторы.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Кино Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж 9» Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9".

Политика Стала известна первая зарплата Зеленского на посту президента Стала известна заработная плата за первый месяц работы президента Украины Зеленского, 24 июня сообщает Фактор Инфо.

Политика «Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.

Технологии На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.

Политика Россия и Япония согласовывают время и программу встречи Путина и Абэ Агентство подчеркивает, что время и программа встречи лидеров России и Японии находятся в стадии согласования.

Наука В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.

Политика Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.

Космос На Луне уфологи наткнулись на пятиконечную звезду – всплыли невероятные подробности Недавно уфологам удалось открыть на Луне объект, который имеет непосредственное сходство с пятиконечной звездой.

Политика Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Футбол Головин сменил имидж, покрасив волосы Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Авто Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.

Политика Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития Россиянам не хватает информации о том, что происходит на Дальнем Востоке, какие преференции они могут получить при переезде, и это упущение Минвостокразвития, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Шоу-бизнес Петросян высмеял отравление Бари Алибасова Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.

Общество Алибасов прокомментировал свое состояние после выписки Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память восстановилась в полном объеме.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Технологии «Калашников» представил новое ружье против дронов Самое компактное в мире «ружье» REX-2 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами представила группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Армия и оружие В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.

Авто Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости Напомним, что в марте прошлого года гонщик из команды Top Gear смог разогнать трактор по прямой до 140.4 км/ч и установить рекорд книги Гиннесса.

Хоккей Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Кино Умер актёр и режиссёр Валерий Харченко Советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист Валерий Харченко скончался на 82-м году жизни, передаёт 26 июня «Пятый канал».

Происшествия Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.

Шоу-бизнес Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.

Происшествия В Испании ссора детей закончилась вызовом спецназа На место вызвали подкрепление, в частности, полицейский спецназ. Правоохранители задержали дядю и отца мальчика.