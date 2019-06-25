Политика

Порошенко закидали дымовыми шашкамиLenta.ru 19:42

Неизвестные начали бросать дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко в городе Стрый во Львовской области. Об этом рассказал его бывший пресс-секретарь Святослав Цеголко в Facebook. Цеголко заявил, что встречу с общественностью попытались сорвать нанятые провокаторы.
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Порошенко закидали дымовыми шашками

Lenta.ru19:42

Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателями

RT на русском15:43

Встреча Порошенко с избирателями завершилась провокацией

News.ru16:17

Порошенко закидали дымовыми шашками

Газета.Ru15:45

Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателями

Известия17:55

На встрече Порошенко с избирателями неизвестные бросили дымовые шашки

Российская газета15:40

Порошенко забросали дымовыми шашками на встрече с избирателями

Московский Комсомолец15:32
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Кино

Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж 9»

Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9".
Обновлено в 21:10
Политика

Стала известна первая зарплата Зеленского на посту президента

Стала известна заработная плата за первый месяц работы президента Украины Зеленского, 24 июня сообщает Фактор Инфо.
Обновлено в 10:48
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии

Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.
Обновлено в 17:34
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:14
Политика

Россия и Япония согласовывают время и программу встречи Путина и Абэ

Агентство подчеркивает, что время и программа встречи лидеров России и Японии находятся в стадии согласования.
Обновлено в 23:06
Наука

В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта

Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено в 09:24
Политика

Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа

Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.
Обновлено в 21:15
Космос

На Луне уфологи наткнулись на пятиконечную звезду – всплыли невероятные подробности

Недавно уфологам удалось открыть на Луне объект, который имеет непосредственное сходство с пятиконечной звездой.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Обновлено в 22:08
Политика

Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Футбол

Головин сменил имидж, покрасив волосы

Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.
Обновлено в 14:29
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Общество

Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней

Ливни привели к наводнениям и оползням.
Обновлено в 22:40
Авто

Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos

Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития

Россиянам не хватает информации о том, что происходит на Дальнем Востоке, какие преференции они могут получить при переезде, и это упущение Минвостокразвития, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Петросян высмеял отравление Бари Алибасова

Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено в 17:43
Общество

Алибасов прокомментировал свое состояние после выписки

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память восстановилась в полном объеме.
Обновлено в 20:11
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Технологии

«Калашников» представил новое ружье против дронов

Самое компактное в мире «ружье» REX-2 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами представила группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Обновлено в 19:03
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено в 22:47
Авто

Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости

Напомним, что в марте прошлого года гонщик из команды Top Gear смог разогнать трактор по прямой до 140.4 км/ч и установить рекорд книги Гиннесса.
Обновлено вчера в 08:07
Хоккей

Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Кино

Умер актёр и режиссёр Валерий Харченко

Советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист Валерий Харченко скончался на 82-м году жизни, передаёт 26 июня «Пятый канал».
Обновлено в 21:54
Происшествия

Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ

Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено в 20:59
Шоу-бизнес

Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна

Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Испании ссора детей закончилась вызовом спецназа

На место вызвали подкрепление, в частности, полицейский спецназ. Правоохранители задержали дядю и отца мальчика.
Обновлено в 15:46
Общество

В Свердловской области мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Свердловской области суд признал нарушением публикацию гомофобного комментария и присудил штраф за возбуждение ненависти или вражды.
Обновлено в 14:03
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Святослав Петрович Цеголко
Украинский телеведущий
Украинский тележурналист, телеведущий. Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко.
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