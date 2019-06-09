Политика

Порошенко захотел стать премьер-министром УкраиныИзвестия 09:36

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду. «Если мы победим на выборах, то да», — ответил он на вопрос украинского «Общественного телевидения» о желании стать премьер-министром.
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