Политика
Порошенко захотел стать премьер-министром УкраиныИзвестия 09:36
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду. «Если мы победим на выборах, то да», — ответил он на вопрос украинского «Общественного телевидения» о желании стать премьер-министром.
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В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о готовности занять пост премьера Украины
Комсомольская правда16:25
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
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