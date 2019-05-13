Политика
Порошенко захотел скорейшей инаугурации ЗеленскогоLenta.ru 12:43
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации победителя президентских выборов Владимира Зеленского.
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Экономика
Еврокомиссия одобрила совместное предприятие «Северстали» и Tenaris
Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия российской «Северстали» и итальянской Tenaris, которое будет выпускать нефтяные сварные трубы в Сургуте.
Обновлено в 09:16
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:57
Путешествия
Названы неожиданные вещи, которые нельзя брать с собой в самолет
В число неожиданных вещей, которые нельзя брать в самолет, вошли замороженное грудное молоко и водяные пистолеты, сообщает The Sun.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки
Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Международный опыт: в Японии много двигаются, в Испании правильно питаются, в Гонконге общаются с семьей
Правда, есть и печальная особенность: в Гонконге очень высокий показатель суицидов среди людей старшего поколения, каждый третий представитель этой категории страдает депрессией.
Обновлено в 18:30
Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено в 15:40
Хоккей
Канада вырвала победу над Словакией в матче ЧМ
Обновлено в 17:01
Общество
В Мехико из-за загрязнения воздуха отменили школьные перемены
Сильное загрязнение воздуха стало причиной отмены занятий физкультурой и школьных перемен на свежем воздухе в учебных заведениях столицы Мексики.
Обновлено в 15:54
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Авто
Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок
Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Хоккей
Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Экономика
Брошенные в аэропортах самолеты «Трансаэро» ушли с молотка
Конструкции двух самолетов Boeing-737 без двигателей, принадлежавшие авиакомпании «Трансаэро», ушли с молотка.
Обновлено в 08:52
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк предстала лысой на новом фото
В кадре звезда предстала абсолютно лысой, но, судя по всему, это всего лишь грим.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Происшествия
В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы
Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Медведев отреагировал на ЧП в казанской школе
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на случившееся в гимназии №7 в Казани, где 13 мая школьник взял в заложники учеников.
Обновлено в 12:24
Здоровье
В России зарегистрировано 896 тысяч случаев ВИЧ в 2018 году
В 2018 году министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла, что в России проживает более 714 тысяч человек с ВИЧ.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Летевший в Самару Sukhoi Superjet вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:11
Технологии
Amazon разработал автоматизированную систему упаковки товаров
Компания Amazon разработала систему, автоматически упаковывающую товары в коробки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с проектом.
Обновлено в 10:42
Хоккей
Панарин о сборной России: «Многие писали, что я чуть ли не предатель»
Нападающий Артемий Панарин высказался о ситуации со сборной России и ЧМ-2019. Форвард не был вызван в состав команды.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес
Раздавленный критикой Яббаров покинул шоу «Дом-2»
Илья Яббаров покинул телестройку. Звезда шоу "Дом-2" ситуацию комментировать отказывается.
Обновлено в 17:11
Политика
Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра
39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено в 16:43
Авто
Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Политика
Bloomberg: США призвали Турцию отложить покупку С-400
США снова попросили Турцию отложить покупку российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".
Обновлено в 18:37
Наука
Изобретен мягкий робот, который передвигается по стене, подобно пиявке
Специалисты Технологического университета Тойохаси и Кембриджского университета решили использовать эти характеристики для создания универсального мягкого робота.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36