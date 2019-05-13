Политика

Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации ЗеленскогоRT на русском вчера в 11:59

Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
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Топорик Зеленского: как президент Украины будет менять политсистему

Московский Комсомолецвчера в 09:39

Порошенко заявил о заинтересованности в скорейшей инаугурации Зеленского

РБКвчера в 13:21

Порошенко захотел скорейшей инаугурации Зеленского

Lenta.ruвчера в 12:43

Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского

РИА Новостивчера в 12:03

Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского

RT на русскомвчера в 11:59

Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем определении даты инаугурации Зеленского

ТАССвчера в 11:44

Порошенко выступил за скорейшую инаугурацию Зеленского

Газета.Ruвчера в 13:44
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Армия и оружие

ВДВ России получили 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1»

Холдинговая компания «Росэлектроника» поставила 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» в Воздушно-десантные войска РФ (ВДВ).
Обновлено в 01:04
Кино

14 мая стартует 72 Каннский кинофестиваль

Каннский кинофестиваль славится своей любовью к звездным именам. В 2019 году конкурс сложился многообещающий.
Обновлено в 01:44
Политика

National Interest предложил способ примирения России и США

Россия и США смогли бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, если бы поделили мир на сферы влияния и соблюдали их, пишет политолог Тед Гален Карпентер для National Interest.
Обновлено вчера в 22:59
Наука

В Сибири обнаружено одеяние жреца бронзового века

В Сибири, а точнее на территории Новосибирска, ученым-археологам удалось найти захоронение, которое относится к бронзовому веку.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия

Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»

Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено 12 мая в 14:29
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Алена Водонаева: «Не могу бросить камень в Алсу»

Допустим, Алсу попросила своих подписчиков проголосовать за дочь, но им внезапно понравился другой конкурсант.
Обновлено в 00:00
Хоккей

Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено вчера в 12:30
Транспорт

В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве

Появление очагов аварийности в Москве появляется из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Экономика

Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе

Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной

США пригрозили Евросоюзу экономическими и политическими последствиями в случае разработки собственных оборонных проектов, которые «несут угрозу» НАТО.
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье

Минпромторг предлагает заменить спирт в боярышнике и корвалоле

Минпромторг предлагает запретить использовать спирт, полученный из пищевого сырья, для производства валокордина, боярышника, корвалола и ряда других настоек.
Обновлено в 01:28
Культура

Картину Поля Сезанна продали на аукционе в Нью-Йорке почти за $60 млн

На аукционе Christie's в Нью-Йорке (США) натюрморт французского художника-живописца Поля Сезанна «Кувшин и фрукты» был продан за $59,29 млн, картина стала самой дорогой на состоявшихся 13 мая торгах, сообщается на сайте аукционного дома.
Обновлено в 01:55
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено вчера в 06:59
Экономика

МВД подсчитало ущерб от совершенных в России в 2018 году преступлений

В 2018 году всего было зарегистрировано 1991,5 тысячи преступлений, или на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено вчера в 21:36
Наука

Ученые: «Часики тикают» и у мужчин

Ученые Ратгерского университета провели масштабное научное исследование, в ходе которого изучили многие работы, проведенные в этой области за последние 40 лет.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Новокузнецкий священник был отстранен из-за конфликта с электрошокером

Священник, имеющий отношение к конфликту с электрошокером в Новокузнецке, был отстранен от служб на один год, проинформировал глава информационного отдела Новокузнецкой епархии Виктор Буглаков.
Обновлено в 01:38
Транспорт

Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам

Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Гидронавт раскрыл природу «ядерного трактора»

Обновлено в 00:31
Гаджеты

Израильские спецслужбы шпионили за владельцами iPhone через WhatsApp

Израильские спецслужбы шпионили за владельцами iPhone через WhatsApp.
Обновлено в 02:18
Кино

В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп

Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено вчера в 13:36
Общество

После аномальной жары в Свердловскую область придут заморозки

После аномальной жары в Свердловской области ожидаются заморозки.
Обновлено в 00:37
Наука

Новый изобретенный мягкий робот передвигается по стене, как пиявка

Обновлено в 01:20
Происшествия

Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево

По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено 12 мая в 17:41
Здоровье

Боль в пояснице скрывает три смертельные болезни

Обновлено вчера в 06:01
Экология

Брачный период медведей отрезал туристов от долины гейзеров

Обновлено в 01:38
Армия и оружие

Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток

Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Общество

Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами

Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 20:15
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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