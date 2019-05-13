Политика
Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации ЗеленскогоRT на русском вчера в 11:59
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
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Топорик Зеленского: как президент Украины будет менять политсистему
Московский Комсомолецвчера в 09:39
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Армия и оружие
ВДВ России получили 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1»
Холдинговая компания «Росэлектроника» поставила 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» в Воздушно-десантные войска РФ (ВДВ).
Обновлено в 01:04
Кино
14 мая стартует 72 Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль славится своей любовью к звездным именам. В 2019 году конкурс сложился многообещающий.
Обновлено в 01:44
Политика
National Interest предложил способ примирения России и США
Россия и США смогли бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, если бы поделили мир на сферы влияния и соблюдали их, пишет политолог Тед Гален Карпентер для National Interest.
Обновлено вчера в 22:59
Наука
В Сибири обнаружено одеяние жреца бронзового века
В Сибири, а точнее на территории Новосибирска, ученым-археологам удалось найти захоронение, которое относится к бронзовому веку.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия
Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»
Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено 12 мая в 14:29
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Не могу бросить камень в Алсу»
Допустим, Алсу попросила своих подписчиков проголосовать за дочь, но им внезапно понравился другой конкурсант.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено вчера в 12:30
Транспорт
В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве
Появление очагов аварийности в Москве появляется из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной
США пригрозили Евросоюзу экономическими и политическими последствиями в случае разработки собственных оборонных проектов, которые «несут угрозу» НАТО.
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье
Минпромторг предлагает заменить спирт в боярышнике и корвалоле
Минпромторг предлагает запретить использовать спирт, полученный из пищевого сырья, для производства валокордина, боярышника, корвалола и ряда других настоек.
Обновлено в 01:28
Культура
Картину Поля Сезанна продали на аукционе в Нью-Йорке почти за $60 млн
На аукционе Christie's в Нью-Йорке (США) натюрморт французского художника-живописца Поля Сезанна «Кувшин и фрукты» был продан за $59,29 млн, картина стала самой дорогой на состоявшихся 13 мая торгах, сообщается на сайте аукционного дома.
Обновлено в 01:55
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено вчера в 06:59
Экономика
МВД подсчитало ущерб от совершенных в России в 2018 году преступлений
В 2018 году всего было зарегистрировано 1991,5 тысячи преступлений, или на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено вчера в 21:36
Наука
Ученые: «Часики тикают» и у мужчин
Ученые Ратгерского университета провели масштабное научное исследование, в ходе которого изучили многие работы, проведенные в этой области за последние 40 лет.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Новокузнецкий священник был отстранен из-за конфликта с электрошокером
Священник, имеющий отношение к конфликту с электрошокером в Новокузнецке, был отстранен от служб на один год, проинформировал глава информационного отдела Новокузнецкой епархии Виктор Буглаков.
Обновлено в 01:38
Транспорт
Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам
Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Гидронавт раскрыл природу «ядерного трактора»
Обновлено в 00:31
Гаджеты
Израильские спецслужбы шпионили за владельцами iPhone через WhatsApp
Израильские спецслужбы шпионили за владельцами iPhone через WhatsApp.
Обновлено в 02:18
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено вчера в 13:36
Общество
После аномальной жары в Свердловскую область придут заморозки
После аномальной жары в Свердловской области ожидаются заморозки.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено 12 мая в 17:41
Здоровье
Боль в пояснице скрывает три смертельные болезни
Обновлено вчера в 06:01
Экология
Брачный период медведей отрезал туристов от долины гейзеров
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток
Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Общество
Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами
Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 20:15