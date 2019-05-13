Политика
Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации ЗеленскогоRT на русском 11:59
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
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Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 21:37
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Авто
Citroen отметил свое столетие электрокаром для дальних путешествий
Машина призвана дать представление об электрокаре будущего, предназначенном «для дальних путешествий с максимальным комфортом».
Обновлено в 10:01
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Политика
Савченко обвинила Порошенко в краже танков, кораблей и авиации
«Очень хорошо, что Порошенко одел солдат в носки, штаны, камуфляж, форму, но очень плохо, что он при этом украл танки, корабли, авиацию», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на NewsOne.
Обновлено в 15:51
Общество
Татарстанцы бьют тревогу из-за обмеления рек
Обновлено в 04:33
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов
Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Пернатые испортили американские F-35B и F-16
Обновлено в 03:58
Происшествия
На Аляске потерпели крушение два самолета
Два гидросамолета потерпели крушение в американском штате Аляска, десять человек получили ранения, шесть числятся пропавшими без вести, сообщает местная радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США.
Обновлено в 20:41
Наука
Физики переместили тяжелые бусинки с помощью вибрирующей поверхности
Физики из Университета Аальто заставили тяжелые бусинки собраться в пучностях стоячей акустической волны, возбужденной в плоской пластинке.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Игры
Netflix приедет на Е3 2019, чтобы поделиться новостями об играх
Сервисный кинотеатр Netflix объявил о приезде на Е3 2019, где он не только представит игр по своей собственности, но и на «Колизее» выставки проведёт целую панель под названием «Воплощение ваших любимых сериалов в жизнь: превращение Netflix Originals в видеоигры».
Обновлено в 18:28
Здоровье
В Подмосковье на 8% снизилась смертность от онкологии
Количество смертей от онкологических заболеваний снизилось в Московской области на 8% в первом квартале 2019 года, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Общество
Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг
Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено в 18:37
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено в 10:48
Политика
Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА
Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес
В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки
Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Экономика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Что предполагалось построить для ВНХК Проект "Роснефти" по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено в 15:11
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
«Отпустила»: Анфиса Чехова рассказала о причинах развода с Баблишвили
На вопрос о причинах разводах с актером Гурамом Баблишвили Анфиса дала весьма необычный ответ.
Обновлено в 19:09
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено в 18:39
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24