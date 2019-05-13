Политика
Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации ЗеленскогоRT на русском 11:59
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 16:31
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Политика
Китай ответил США торговыми пошлинами
В Пекине приняли решение поднять пошлины на ряд товаров из США. Данная мера введена после повышения пошлин на товары из КНР в Америке.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Эвакуации на Ставрополье прошли после звонков о минировании
Несколько тысяч человек были эвакуированы вечером в понедельник в крупных городах Ставропольского края из торговых центров и вокзалов после звонков неизвестных с сообщением о минировании.
Обновлено в 15:00
Хоккей
Прохоркин подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом»
Как сообщает официальный сайт "Кингз", клуб подписал с 25-летним россиянином однолетний контракт новичка.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки
Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 06:20
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
Обновлено в 13:58
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Общество
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Музыка
Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»
Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Теннис
Серена Уильямс одержала первую победу после травмы
За выход в третий круг Уильямс, не выступавшая с марта из-за травмы колена, поспорит с победительницей матча Винус Уильямс (США, WC) — Элисе Мертенс (Бельгия).
Обновлено в 09:14
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназии
В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана.
Обновлено в 05:17
Музыка
Сергей Шнуров заявил о распаде «Ленинграда»
Музыкант Сергей Шнуров 13 мая официально объявил о роспуске группы «Ленинград».
Обновлено в 09:42
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 02:10
Культура
Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа
Политик Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа.
Обновлено вчера в 11:07
Игры
У кооперативного боевика Dauntless появилась дата релиза
В честь релиза в Dauntless начнётся новый охотничий сезон, Hidden Blades.
Обновлено в 14:38
Общество
WSJ: полеты Boeing 737 MAX возобновят не раньше середины августа
Эксплуатация американских самолетов Boeing 737 MAX может быть возобновлена не раньше середины августа текущего года, что гораздо позже планов компании Boeing.
Обновлено в 12:15