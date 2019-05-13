Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации ЗеленскогоRT на русском 11:59

Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.

Экономика ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Происшествия В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.

Шоу-бизнес Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.

Происшествия Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ-100 Тела всех погибших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево опознали, передает РИА Новости в понедельник, 13 мая.

Здоровье В Рязанской области четверо детей отравились жидкостью для розжига Малыши путают жидкость для розжига с питьевой водой. Иногда дети получают серьёзные ожоги.

Путешествия Названы неожиданные вещи, которые нельзя брать с собой в самолет В число неожиданных вещей, которые нельзя брать в самолет, вошли замороженное грудное молоко и водяные пистолеты, сообщает The Sun.

Спорт Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).

Политика Помпео не приедет сегодня на переговоры в Кремле Госсекретарь США Майк Помпео собирался сегодня, 13 мая, прилететь в Москву для переговоров в Кремле.

Кино Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов» В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.

Шоу-бизнес В семье Алсу не просили засекречивать итоги проверки шоу «Голос» Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о том, что отец девочки, бизнесмен Ян Абрамов якобы обратился к нидерландской компании Talpa, владеющей франшизой формата передач "Голос".

Авто Российский авторынок в апреле показал снижение На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).

Политика Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра 39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.

Общество Проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе внесен в ГД В Госдуму внесен законопроект, который предлагает закрепить право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, где уже учатся их братья и сестры.

Политика Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2» Не следует «отмахиваться» от Минских соглашений, заявил Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Суд оштрафовал Зеленского и признал его виновным в незаконной агитации Киевский суд признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на президентских выборах.

Здоровье Представитель ВОЗ в России: «Даже малые дозы алкоголя вызывают рак» Мелита Вуйнович: ВОЗ существует уже 70 лет, объединяя в своих рядах 194 страны-участницы. В том числе туда входит и Россия, а раньше – СССР.