Политика
Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации ЗеленскогоRT на русском 11:59
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
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Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка как можно скорейшего вступления господина Зеленского в должность.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 13:21
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