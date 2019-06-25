Политика
Порошенко забросали дымовыми шашками во время выступленияPravda.Ru 05:08
Представитель экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко рассказал о срыве его выступления во Львовской области. По его словам, бывший президент прибыл в город Стрый, чтобы встретиться со своими единомышленниками.
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Происшествия
В Подмосковье отравились девять пациентов больницы
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Александр Семчев впервые стал дедушкой
Если бы ребята общались вдвоем, может и мы потом стали бы контактировать втроем, подключили к этому моего младшего сына.
Обновлено в 00:00
Общество
Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья
Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Политика
Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича
Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 03:53
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Советский, российский режиссер, актер и сценарист Валерий Харченко умер на 82-м году жизни.
Обновлено в 03:41
Футбол
Давид Сильва сообщил об уходе из «Манчестер Сити»
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил, что покинет клуб следующим летом. 33-летний испанец через год станет свободным агентом.
Обновлено вчера в 19:24
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Происшествия
У берегов Камчатки произошло второе сильное землетрясение за сутки
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Экономика
Роскомнадзор может завести новое административное дело против Google
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) намерена завести новое административное дело в отношении американской компании Google, сообщил 26 июня глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 04:20
Авто
Ford представил новый кроссовер Puma
Американская компания Ford официально представила кроссовер B-класса Puma. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 04:38
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Политика
Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании
Запуск проекта «Северный поток – 2» может быть отложен из-за позиции Дании.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Россия сохранит второе место на рынке вооружений — Рособоронэкспорт
«По итогам 2018 года Россия занимает второе место в мире по объемам экспорта продукции военного назначения с показателем около $15 млрд», — сказал Михеев ТАСС.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Таксист домогался глухонемой выпускницы после «Алых парусов»
Глухонемая 18-летняя девушка учится в коррекционной школе. Ночью 25 июня он возвращалась домой с праздника выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 03:17
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова актера Вахтанга Кикабидзе о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Технологии
Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Футбол
Джикия: Неймару для падения достаточно небольшого ветра
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поделился своим мнением об игре нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Экономика
Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов
Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:28
Экономика
Курс грузинского лари опустился до исторического минимума
Курс грузинской национальной валюты опустился до минимального значения за всю историю ее существования.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Климкин предлагает не пускать наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Верховная Рада должна будет отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы на Украине, если организация подтвердит полномочия России в ассамблее.
Обновлено в 04:27
Экономика
Правительство перезапустит программы поддержки авторынка
Обновлено в 05:07
Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США
Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04