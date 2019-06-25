Политика

Порошенко забросали дымовыми шашками во время выступленияPravda.Ru 05:08

Представитель экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко рассказал о срыве его выступления во Львовской области. По его словам, бывший президент прибыл в город Стрый, чтобы встретиться со своими единомышленниками.
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Полиция задержала покушавшегося на Петра Порошенко

Московский Комсомолец02:48

На встрече Порошенко с избирателями неизвестные бросили дымовые шашки

Российская газетавчера в 15:40

Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателями

Известиявчера в 17:55

Встреча Порошенко с избирателями завершилась провокацией

News.ruвчера в 16:17

Порошенко закидали дымовыми шашками

Газета.Ruвчера в 15:45

Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателями

RT на русскомвчера в 15:43

Порошенко закидали дымовыми шашками

Lenta.ruвчера в 19:42
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Происшествия

Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные

Обновлено в 04:38
Происшествия

В Подмосковье отравились девять пациентов больницы

Обновлено в 04:09
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Александр Семчев впервые стал дедушкой

Если бы ребята общались вдвоем, может и мы потом стали бы контактировать втроем, подключили к этому моего младшего сына.
Обновлено в 00:00
Общество

Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья

Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Политика

Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 03:53
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Советский, российский режиссер, актер и сценарист Валерий Харченко умер на 82-м году жизни.
Обновлено в 03:41
Футбол

Давид Сильва сообщил об уходе из «Манчестер Сити»

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил, что покинет клуб следующим летом. 33-летний испанец через год станет свободным агентом.
Обновлено вчера в 19:24
Транспорт

Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Происшествия

У берегов Камчатки произошло второе сильное землетрясение за сутки

Обновлено вчера в 23:44
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Экономика

Роскомнадзор может завести новое административное дело против Google

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) намерена завести новое административное дело в отношении американской компании Google, сообщил 26 июня глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 04:20
Авто

Ford представил новый кроссовер Puma

Американская компания Ford официально представила кроссовер B-класса Puma. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 04:38
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Политика

Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании

Запуск проекта «Северный поток – 2» может быть отложен из-за позиции Дании.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Россия сохранит второе место на рынке вооружений — Рособоронэкспорт

«По итогам 2018 года Россия занимает второе место в мире по объемам экспорта продукции военного назначения с показателем около $15 млрд», — сказал Михеев ТАСС.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Таксист домогался глухонемой выпускницы после «Алых парусов»

Глухонемая 18-летняя девушка учится в коррекционной школе. Ночью 25 июня он возвращалась домой с праздника выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 03:17
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова актера Вахтанга Кикабидзе о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 16:52
Технологии

Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ

Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
Футбол

Джикия: Неймару для падения достаточно небольшого ветра

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поделился своим мнением об игре нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Экономика

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:28
Экономика

Курс грузинского лари опустился до исторического минимума

Курс грузинской национальной валюты опустился до минимального значения за всю историю ее существования.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Климкин предлагает не пускать наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Верховная Рада должна будет отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы на Украине, если организация подтвердит полномочия России в ассамблее.
Обновлено в 04:27
Экономика

Правительство перезапустит программы поддержки авторынка

Обновлено в 05:07
Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
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