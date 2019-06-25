Порошенко забросали дымовыми шашками во время выступленияPravda.Ru 05:08

Представитель экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко рассказал о срыве его выступления во Львовской области. По его словам, бывший президент прибыл в город Стрый, чтобы встретиться со своими единомышленниками.

Порошенко забросали дымовыми шашками во время выступления

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