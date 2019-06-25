Порошенко забросали дымовыми шашками на встрече с избирателямиМосковский Комсомолец вчера в 15:32

Святослав Цеголко, пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщил в Facebook, что неизвестные метнули несколько дымовых шашек, когда политик встречался с избирателями в городе Стрый во Львовской области.

Порошенко забросали дымовыми шашками на встрече с избирателями

Экономика Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).

Происшествия В Саратове предотвратили теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

Экономика Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».

Футбол РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями» Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.

Происшествия В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой» Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.

Происшествия Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.

Энергетика Правительство перестанет сдерживать цены на бензин В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Политика На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост Украинский гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство моста было колоссальной ошибкой Украинские СМИ снова публикуют мифы о Крымском мосте и его проблемах: гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива", передают "РИА Новости (Крым )".

Общество Прокуратура и УФАС начали проверку продажи земли под баней «Бодрость» Представитель прокуратуры Екатеринбурга во время сегодняшнего заседания комиссии сообщил, что в ведомстве уже начали проверку и подключили к ней УФАС и следователей.

Общество Тысячи человек погибнут от жары в Европе В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.

Кино Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.

Транспорт В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч.

Происшествия СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать не соответствует действительности, сообщают "РИА Новости".

Космос Астрономы раскрыли главный секрет рождения Земли и других планет Наблюдения за окраинами Солнечной системы помогли астрономам понять, как мелкая космическая "галька" слепливается и превращается в относительно крупные зародыши планет.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Общество Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.

Политика Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией Народный артист СССР Олег Басилашвили резко высказался о конфликте России с Грузией. Актер сделал заявление для СМИ.

Общество Еще одна российская выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ Выпускница чебоксарского лицея №2 набрала на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 300 баллов.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).