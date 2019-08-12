с чего всё началось

В опубликованном материале уточняется, что экс-президента намерены допросить в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямий". Как сообщил корреспондент с места событий, Порошенко у здания ГБР ждали две группы людей.

Порошенко явился на допрос в ГБР

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