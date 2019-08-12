Политика
Порошенко явился на допрос в ГБРРоссийская газета 03:42
В опубликованном материале уточняется, что экс-президента намерены допросить в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямий". Как сообщил корреспондент с места событий, Порошенко у здания ГБР ждали две группы людей.
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с чего всё началось
Как сообщает «Громадське», его намерены допросить в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».RT на русском03:18
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Эльдор Шомуродов: «Карпин сообщил игрокам, что будем больше атаковать, прессинговать»
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал о переходе команды Валерия Карпина к более атакующему стилю игру в новом сезоне.
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Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты
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Как отмечается, ожоги девочка получила, гуляя со своими 9-летней и 11-летней подругами.
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Авто
BMW предоставит Jaguar Land Rover свою платформу для кроссоверов
Архитектура BMW может стать основой для нового внедорожника Jaguar и бюджетного кроссовера, а также будущего компактного Land Rover, нового поколения Evoque и Discovery Sport.
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Экономика
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Общество
В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено 10 августа в 08:21
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
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Обновлено в 04:07
Общество
В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Наука
Названа основная причина развития рака головы и шеи
Специалисты из Университета Томаса Джефферсона в США пришли к выводу, что основным фактором риска развития плоскоклеточного рака головы и шеи является курение.
Обновлено в 00:11
Гаджеты
Samsung и Xiaomi представили первый в мире мобильный датчик на 108 Мп
Samsung анонсировала первый в мире датчик для смартфонов, разрешение которого выходит за психологическую планку в 100 Мп.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в возрасте 29 лет
В Москве в возрасте 29 лет скончалась диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ. В воскресенье девушке стало плохо, и она потеряла сознание.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Глава Бурятии усомнился в причине лесных пожаров
Обновлено в 03:35
Культура
В России запустили серию подкастов «Понимающие Путина» для иностранцев
Национальный продюсерский центр «Сеть» разработал серию подкастов «Understanding Putin» («Понимающие Путина») о современной России, ее новых реалиях, символах и мемах для иностранцев, изучающих русский язык.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
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Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Поклонники не смогли отличить дочку Екатерины Климовой от мамы
В Сети не смогли отличить 17-летнюю дочку Екатерины от её знаменитой мамы. И это, стоит отметить, большой комплимент для актрисы.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
Дубль Бакаева и гол Шюррле принесли «Спартаку» победу в Грозном
Обновлено вчера в 16:22
Футбол
Капитан «Порту» может пропустить ответный матч с «Краснодаром»
Капитан "Порту" Данилу Перейра может пропустить ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара".
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Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
В России стало меньше госкомпаний
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.
Обновлено в 01:29
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Курске вспоминают погибших моряков атомной подводной лодки «Курск»
19 лет назад произошла трагедия в Баренцевом море, унесшая жизни 118 членов экипажа АПРК «Курск».
Обновлено в 03:27
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до 33
«Общее количество пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части возле п. Каменка Ачинского района в настоящее время составляет 33 человека», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:45
Экономика
ФНС назначила штраф в 127 млн руб. из-за кредита в иностранном банке
Оштрафованный из-за санкций на 30 млн руб. россиянин судится с ФНС Бизнесмен просит заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью нарушения и отсутствием умысла на его совершение.
Обновлено в 02:05