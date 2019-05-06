Политика

Порошенко вызвали на допрос в ГенпрокуратуруВести.Ru 09:51

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев. Он сам ранее заявлял о том, что во время "евромайдана" в 2014 году лично выносил тела погибших и помогал раненым.
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Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на второй допрос по делу о Евромайдане

Коммерсантъ08:05

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Газета.Ru09:28

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

РБК08:27

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

РИА Новости08:15

Почему Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

RT на русском15:41

Порошенко вызвали на допрос по «делу евромайдана»

Интерфакс07:47

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос по делу о «майдане»

ТАСС07:44
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Футбол

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Обновлено в 15:29
Политика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских решили пожениться

Украинские звезды Настя Каменских и Алексей Потапенко, известный как Потап, наконец решили пожениться.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Политика

В США обеспокоились присутствием России в Арктике

Действия России на Северном морском пути беспокоят США, заявил госсекретарь США Майкл Помпео 6 мая, выступая в Финляндии на заседании Арктического совета, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:50
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Общество

Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»

После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Общество

Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину

Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Бортпроводник SSJ-100 погиб, спасая пассажиров

Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Политика

В бундестаге рассказали об условиях снятия санкций с РФ

Работа в "нормандском формате" для реализации минских соглашений, являющихся условием снятия санкций с России, должна быть продолжена.
Обновлено в 16:01
Технологии

QIWI покидает рынок онлайн-касс

Доля компании «Киви штрих» на рынке составляла не более 1%, оценил гендиректор производителя онлайн-касс «Эвотор» Андрей Романенко.
Обновлено в 03:31
Авто

Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае

Обновлено в 02:30
Происшествия

Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи

В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
Обновлено в 11:13
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Пресняков оправдался за отсутствие на юбилее Пугачевой

Владимир Пресняков был фактическим зятем Аллы Пугачевой, прожив с ее дочерью Кристиной Орбакайте 11 лет.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры

Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100

На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Три автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе

"В районе дома 45 по Варшавскому шоссе столкнулись три автомобиля: два легковых и [автомобильный] кран, погиб один человек", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

Обновлено в 12:09
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Наука

Иммунный фермент защищает от диабета

Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено 04 мая в 01:09
Финансы

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин

Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров

Обновлено вчера в 17:54
Авто

Lada Xray Cross прошел краш-тест

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
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