Порошенко вызвали на допрос в ГенпрокуратуруВести.Ru 09:51

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев. Он сам ранее заявлял о том, что во время "евромайдана" в 2014 году лично выносил тела погибших и помогал раненым.

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

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Происшествия Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.

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