Порошенко вызвали на допрос в ГенпрокуратуруВести.Ru 09:51

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос Петра Порошенко. Об этом сообщило агентство "Украинские новости", ссылаясь на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка. Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая.

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

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