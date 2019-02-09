Порошенко выступил против президента, хихикающего с ПутинымDixiNews 02:52

с чего всё началось

Украине не нужен президент и главнокомандующий, который станет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции.

Хотя у самого Порошенко накануне нашли кучу нарушений. Президент Украины Пётр Порошенко призвал своих сограждан не выбирать на грядущих выборах главу государства, который будет «хихикать» с российским лидером Владимиром Путиным. Такое сообщение Порошенко оставил на своей странице в твиттере.

Порошенко выступил против президента, хихикающего с Путиным

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