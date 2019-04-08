Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленгГазета.Ru вчера в 19:07

Передайте кто-нибудь Петру Алексеевичу, что это все конечно прекрасно, но ему уже нужно тренироваться использовать не молодежный сленг, а уголовный жаргон. Поэтому вместо „Привет, гайз“ нужно писать „Здарова, братва, пока еще на воле, решил накатать вам маляву“ и дальше по тексту.

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, пользователи Facebook и Twitter усомнились в том, что украинского лидеру стоит использовать слова "гайз" и "френды".

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