Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленгГазета.Ru вчера в 19:07
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, пользователи Facebook и Twitter усомнились в том, что украинского лидеру стоит использовать слова "гайз" и "френды".
Читать в источнике
Оценить54
Передайте кто-нибудь Петру Алексеевичу, что это все конечно прекрасно, но ему уже нужно тренироваться использовать не молодежный сленг, а уголовный жаргон. Поэтому вместо „Привет, гайз“ нужно писать „Здарова, братва, пока еще на воле, решил накатать вам маляву“ и дальше по тексту.
— Александр Волков, российский боец без правилТелеканал 360° вчера в 21:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
В Хакасии экс-зампреда правительства вновь осудили за хищение 100 млн
Суд установил, что с июня 2011 по июль 2013 года трое подсудимых под видом аутсорсинга перечислили на расчетные счета подконтрольного им ООО "СиБУС" в общей сложности 94 миллиона рублей в качестве оплаты услуг по фиктивным договорам, заключенным с ГУП РХ "Хакресводоканал".
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы времен ВОВ о «дороге жизни» из Севастополя
Обновлено в 03:24
Общество
Женщины назвали самые неприятные черты мужчин
Обновлено в 02:51
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу
Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Обновлено в 02:21
Футбол
Роналду поет за рулем автомобиля во время семейной поездки
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в своем инстаграме видеоролик, на котором он поет песню Change Your Heart британской группы The Korgis.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Обновлено вчера в 16:33
Кино
В Доме кино простятся с Алексеем Булдаковым
В понедельник, 3 апреля, в московском Доме кино состоится прощание с народным артистом РФ, исполнителем главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» Алексеем Булдаковым, который скончался в возрасте 68 лет.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Политика
Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ
Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Омич убил свою мать, потому что она ему надоела
Мужчина почти сразу сознался, что он причинил телесные повреждения своей матери. Он убил женщину из-за того, что она ему просто надоела.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Эрдоган намерен обсудить с Путиным возможную турецкую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе визита в Москву в понедельник со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможную новую турецкую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Жители ДНР разоблачили переодетого в ополченца бойца ВСУ
Жители Донбасса разоблачили провокацию 72-го центра информационно-психологических операций Сил спецопераций Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 01:40
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Матерившейся на уроке томской учительнице объявили выговор
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Политика
Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев
На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.
Обновлено в 02:21
Политика
ЦИК Украины потребовал провести дебаты Порошенко и Зеленского в студии
ЦИК Украины потребовал, чтобы дебаты Зеленского и Порошенко прошли в студии телевизионного канала «Суспильный», сообщает агентство «РБК Украина».
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против внедрения eSim
Все участники беседы сошлись во мнении, что на данный момент основным приоритетом для российских операторов связи является развитие новых технологий (5G и интернета вещей), а также создание инфраструктуры под "закон Яровой" и другие государственные инициативы.
Обновлено в 03:15
Политика
Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета
«Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:55
Общество
В Москве 8 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности
В Москве и Московской области 8 апреля с 9.00 из-за сильного ветра синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.
Обновлено вчера в 08:00
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39