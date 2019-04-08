Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленгГазета.Ru 19:07
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, пользователи Facebook и Twitter усомнились в том, что украинского лидеру стоит использовать слова "гайз" и "френды".
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Обновлено в 20:48
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Общество
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ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
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Ирина Печерникова после смерти мужа и отца переехала в глухую деревню
Актриса Ирина Печерникова решила переехать в малолюдное место после смерти третьего супруга.
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Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
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Политика
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На канале ТНТ стартует первая телевизионная «Школа экстрасенсов»
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Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде
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Ущерб лесному фонду превышает 23 млн рублей. Задержан 32-летний житель Осташкова.
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"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
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«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
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