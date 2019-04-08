Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленгГазета.Ru вчера в 19:07

Передайте кто-нибудь Петру Алексеевичу, что это все конечно прекрасно, но ему уже нужно тренироваться использовать не молодежный сленг, а уголовный жаргон. Поэтому вместо „Привет, гайз“ нужно писать „Здарова, братва, пока еще на воле, решил накатать вам маляву“ и дальше по тексту.

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, пользователи Facebook и Twitter усомнились в том, что украинского лидеру стоит использовать слова "гайз" и "френды".

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Финансы Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.

Наука Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.

Интернет Названы способы повысить скорость беспроводного интернета Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.

Политика Кирстьен Нильсен покинула пост министра внутренней безопасности США Министр внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен Нильсен ушла в отставку.

Общество В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.

Происшествия Землетрясение произошло в Черном море Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.

Авто Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4 Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.

Политика Порошенко назначил время и место дебатов с Зеленским Официальное приглашение явиться на дебаты перед вторым туром выборов озвучил своему сопернику Владимиру Зеленскому действующий президент Украины Петр Порошенко.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.

Политика Познер назвал способ объединить всех жителей России Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.

Происшествия Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.

Общество Протест против храма в Екатеринбурге вырос в шесть раз В Екатеринбурге на месте будущего храма Святой Екатерины у Октябрьской площади состоялась акция «объятия сквера».

Общество На этой неделе в Екатеринбурге потеплеет до +16 В Екатеринбург пришло весеннее тепло. На этой неделе столбики термометров поднимутся до +16 градусов.

Финансы Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.

Финансы Эксперты назвали курс рубля на лето 2019 года Эксперт компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин в интервью «Российской газете» рассказал о курсе рубля на предстоящее лето.

Политика Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.

Баскетбол «Хьюстон» обновил рекорд по количеству точных трехочковых за матч "Хьюстон Рокетс" обновил рекорд по количеству реализованных трехочковых бросков за матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает "Советский спорт".

Политика Бывший глава Nissan Карлос Гон исключен из совета директоров концерна Акционеры японского автопроизводителя Nissan в ходе внеочередного собрания в понедельник, 8 апреля, исключили из совета директоров его бывшего главу Карлоса Гона, обвиняемого в махинациях.

Гаджеты Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.

Интернет «Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».

Общество Жительница Забайкалья выплатит любовнице мужа компенсацию за избиение Жительница Краснокаменска избила любовницу своего мужа, теперь ей придется заплатить за это 15 тысяч рублей компенсации, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.