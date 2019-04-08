Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленгГазета.Ru 19:07
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, пользователи Facebook и Twitter усомнились в том, что украинского лидеру стоит использовать слова "гайз" и "френды".
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В Малайзии в ДТП с автобусом погибли десять человек
В Малайзии автобус с иностранными рабочими попал в ДТП, в результате произошедшего десять человек погибли и 34 пострадали.
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В Екатеринбурге противники строительства в сквере у театра драмы собрались на очередную акцию.
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Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
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Обновлено в 22:49
Общество
В налоговой отреагировали на жалобы амурчан на блокировку счетов
В соответствии со статьей 76 Налогового кодекса РФ, решение об отмене блокировки счетов принимается налоговой инспекцией не позднее чем в течение одного дня, следующего за днем получения налоговым органом документов (их копий), подтверждающих факт погашения задолженности, либо после предоставления налоговой декларации.
Обновлено в 20:52
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
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Меган Маркл бросила вызов Елизавете II
Обновлено в 07:00
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YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 15:10
Экономика
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля
Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.
Обновлено в 11:31
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Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан Украины «рабами»
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Обновлено в 20:15
Здоровье
Новые регламенты медицинской реабилитации: за и против
Новые регламенты медицинской реабилитации — не для инвалидов и тяжелобольных, заявили пациенты с инвалидностью и тяжелыми прогрессирующими заболеваниями.
Обновлено в 21:39
Общество
«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу
Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено в 21:05
Здоровье
Минздрав России назвал способы продлить жизнь
В Минздраве рассказали, что человеку для продления жизни необходимо контролировать курение, употребление алкоголя, физическую активность и массу тела.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне
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В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
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