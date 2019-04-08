Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленгГазета.Ru 19:07

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, пользователи Facebook и Twitter усомнились в том, что украинского лидеру стоит использовать слова "гайз" и "френды".
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