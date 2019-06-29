Порошенко высказался о встрече Путина и ТрампаГазета.Ru 00:16

Тревожных звонков для нынешней Украины много. Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге. Украина привыкла быть на авансцене — там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придется занять причитающееся ей место.

Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Он разметил соответствующий пост в фейсбуке.

Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа

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