Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и ТрампаГазета.Ru 00:16
Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Он разметил соответствующий пост в фейсбуке.
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Порошенко испугался встречи Путина с Трампом: «Очень тревожный звонок»
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