Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и ТрампаГазета.Ru 00:16
Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Он разметил соответствующий пост в фейсбуке.
Читать в источнике
Оценить172
Подробнее о событии
Показать все источники
Порошенко испугался встречи Путина с Трампом: «Очень тревожный звонок»
Московский Комсомолецвчера в 22:07
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Армия и оружие
Спасти обреченный борт. Как военные самолеты сажают на брюхо
Посадка на фюзеляж происходит, по сути, так же, как и обычная, но требует максимальной концентрации внимания летчика.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев умилил Сеть фотографией из детства
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Журналисты оценили состояние Меркель на встрече с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Японии выглядела бодро, пишет 29 июня «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Владимир Путин прилетел в Иркутскую область
29 июня президент РФ Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Об этом IRK.ru сообщил источник.
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Меркель вновь стало плохо накануне саммита G20
Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз за последнее время почувствовала недомогание на официальной встрече.
Обновлено 27 июня в 03:43
Культура
«Мона Лиза» переедет в другой зал из-за ремонта в Лувре
Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" перенесут в другой зал Лувра в середине июля в связи с проведением ремонтных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу
Облачная погода, сильный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области
В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире
В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Политика
Журналист FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Обновлено вчера в 15:41
Космос
Плесень выжила в условиях открытого космоса
Споры плесневых грибов пенициллы и аспергиллы, которые успешно колонизировали МКС, выживают в условиях открытого космоса.
Обновлено вчера в 07:49
Энергетика
Nord Stream 2 ведет с Данией переговоры по «Северному потоку-2»
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг ведет с властями Дании переговоры по вопросам строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:31
Музыка
Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки
Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Слух: Райан Рейнольдс сыграет новую версию Дэдпула в Marvel
По слухам, Райан Рейнольдс в образе Дэдпула вольётся в киновселенную Marvel в одном из будущих проектов.
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская хочет родить второго ребёнка
Отечественная певица, исполнительница шансона и городских романсов Любовь Успенская на странице в Instagram призналась, несмотря на 65-летний возраст, вполне готова к рождению ещё одного ребёнка.
Обновлено в 00:30
Футбол
Сын Хаджи может перейти в «Барселону»
Обновлено вчера в 20:00
Гаджеты
Раскрыт внешний вид увеличенного Samsung Galaxy Note 10
Судя по снимкам и сообщению источника, старшая модель в линейке будет называться не Galaxy Note 10 Pro, как предполагалось ранее, а именно Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено вчера в 12:42
Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Армия и оружие
Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено вчера в 05:20