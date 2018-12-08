Политика

Порошенко выложил фото с солдатом с эмблемой СС
Газета.Ru
01:55

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию, на которой он стоит перед строем украинских десантников, на форме одного из которых видна символика СС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru01:55
Андрей Козенко
Здесь уже речь идет не только о нелюбви к России. Это плевок в первую очередь в сторону Европы. Его в гости пустили, а он своими сапожищами на стол вылез.
— Андрей Козенко, российский политикТК Звезда 07:09

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