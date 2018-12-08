Здесь уже речь идет не только о нелюбви к России. Это плевок в первую очередь в сторону Европы. Его в гости пустили, а он своими сапожищами на стол вылез.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию, на которой он стоит перед строем украинских десантников, на форме одного из которых видна символика СС, передает РИА "Новости".

Порошенко выложил фото с солдатом с эмблемой СС

Политика Политика Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Алексеевой

Политика Политика Путин рассказал о последствиях хамства чиновников Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда «Единой России», заявил, что члены партии не должны допускать хамства и пренебрежения к людям.

Политика Политика Глава МВД Франции заявил о беспрецедентном числе задержаний в Париже Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что число задержанных в ходе прошедших в субботу, 8 декабря, акций протеста в Париже превысило 1550 человек.

Политика Политика Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к бизнесменам Россияне должны поблагодарить предпринимателей за все, что бизнес сделал для страны, заявил председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.

Политика Политика Трамп заявил, что доволен ходом расследования по России Президент США Дональд Трамп заявил, что в целом доволен ходом расследования "вмешательству России" в президентские выборы в США, передает РИА "Новости".

Политика Политика ФСБ назвала Крымский мост целью провокаций Украины «Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив», — объявил он и напомнил о регулярно звучавших заявлениях с украинской стороны о том, что мост необходимо разрушить.

Политика Политика В Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова Во время выступления ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова 7 декабря в польском городе Быдгоще двое проукраинских активистов выскочили на сцену и попытались сорвать концерт.

Армия и оружие Армия и оружие Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.

Политика Политика Пауль Цимяк избран новым генеральным секретарем немецкой партии ХДС 33-летний политик Пауль Цимяк избран новым генеральным секретарем германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), пишет издание Spiegel.

Политика Политика Симоньян уличила Bloomberg во лжи о материалах RT Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян уличила Bloomberg в том, что оно публиковало недостоверную информацию об освещении протестов в Париже ресурсами RT.

Политика Политика Абрамович вошел в британский черный список бизнесменов из России В список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

Политика Политика Секретарь министра обороны Британии подал в отставку из-за Brexit Личный парламентский секретарь министра обороны Великобритании Уилл Куинс заявил, что подал в отставку в знак протеста против сделки по Brexit.

Политика Политика Китай пригрозил Канаде из-за ареста финдиректора Huawei Китай пообещал Канаде серьезные последствия, если финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу не освободят немедленно.

Политика Политика WP: Трамп выдвинет на пост главы Комитета начштабов генерала Милли Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил генерала Марка Милли.