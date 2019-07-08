Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»РБК 04:52
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua». Видео инцидента опубликовано в YouTube. Порошенко прибыл в Хмельницкую область 4 июля.
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Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Политика
Правительство ЕАО опровергло слухи о возможной отставке губернатора
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также возможна отставка еще нескольких губернаторов, в том числе Левинталя.
Обновлено в 04:10
Общество
Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро
Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Спорт
Российский хоккеист дисквалифицирован за допинг на четыре года
Бывший игрок новокузнецкого "Металлурга" Александра Титова дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 10:15
Политика
Россия прокомментировала оскорбления Путина на грузинском ТВ
В МИД России осудили выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина и его родителей.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад
Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ.
Обновлено в 09:44
Кино
Что говорят в сети о первом тизере к ремейку мультфильма «Мулан»
Обновлено в 08:05
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Футбол
«Тамбов» представил новый логотип
Обновлено в 07:36
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Политика
Кому принадлежит самый скандальный телеканал Грузии
Скандальный выпуск одного из рейтинговых телеканалов Грузии вышел в эфир на фоне самого серьезного обострения отношений с Россией за последние десять лет.
Обновлено в 10:23
Общество
Соус за 6 рублей может стоить полмиллиона Макдональдсу в Петербурге
В Санкт-Петербурге Макдональдсу грозит штраф в полмиллиона за экономию на соусе за шесть рублей.
Обновлено в 09:55
Общество
Матвиенко не нашла, к чему придраться в Ставрополе
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Ставрополь призналась журналистам, что не нашла, за что покритиковать городские власти.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Общество
Найдены останки, принадлежащие соратнику Наполеона
В Смоленске археологи во время раскопок на Королевском бастионе нашли останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона - генералу Гюдену.
Обновлено в 09:56
Футбол
Лукас Эрнандес был представлен в качестве игрока «Баварии»
Французский защитник Лукас Эрнандес был официально представлен в качестве игрока мюнхенской «Баварии».
Обновлено в 10:36
Общество
Владелец «Дикси» женился на украинской модели
Российский бизнесмен Игорь Кесаев, занимающий 35-ю строчку в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes, женился на украинской модели Ольге Клименко.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Следствие попросило продлить домашний арест Калви
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве.
Обновлено в 04:40
Экономика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
L'One подал в суд не только на лейбл Black Star, но также на Тимати и гендиректора Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу.
Обновлено в 04:58
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич стала обладательницей белых «Жигулей»
Анна Хилькевич смогла с пользой сходить на свадьбу друзей и выиграть машину.
Обновлено в 10:27
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Авто
ЗМЗ доработает свой мотор для УАЗ «Патриот» с автоматом
Заволжский моторный завод, входящий в состав концерна Sollers, изготовил пробную партию моторов ZMZ Pro в новой модификации, адаптированную под установку автоматической коробки передач Punch 6L50.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Кино
Умер актер Владимир Златоустовский
Обновлено в 09:42